شعبة الأرز: توريد 95 ألف طن أرز أبيض لـ«التموين» خلال 4 أشهر

ــ التوريد بـ 7.25 جنيه للكيلو أقل من السعر الحالى 75 قرشا



تبدأ الشركات الفائزة فى مناقصة توريد الأرز الأبيض بتوريد 95 ألف طن من الأرز الأبيض خلال 4 أشهر لصالح هيئة السلع التموينية لطرحها على البطاقات التموينية للمواطنين، بسعر 7.250 ألف جنيه للطن الواحد، بحسب رجب شحاتة رئيس شعبة الأرز بغرفة صناعة الحبوب باتحاد الصناعات المصرية.



وقال شحاتة فى تصريحات لـ«الشروق»: إنه سيتم التوريد بدءا من منتصف مارس حتى منتصف يوليو 2020، «توريد الكميات على أربع فترات، تبدأ الأولى من 15 مارس إلى 15 إبريل 2020 وتضم 14 شركة ومضربا وتقدم 22.550 ألف طن».



وتابع أن الفترة الثانية تبدأ من 15 إبريل إلى 15 مايو 2020، وتضم 4 شركات وتورد 7.300 ألف طن، فيما تبدأ الفترة الثالثة من 15 مايو إلى 15 يونيو 2020 وتضم 20 مضربا وشركة وتقدم 30.850 ألف طن، بينما الفترة الرابعة من 15 يونيو إلى 15 يوليو 2020، وتضم 22 شركة ومضربا تورد 34.350 ألف طن.



وكانت الهيئة أعلنت فى نوفمبر الماضى، عن أولى المناقصات لتوريد الأرز الأبيض المحلى إنتاج محصول 2019.



وأوضح أنه كان يتم التوريد لهيئة السلع بسعر 9 جنيهات للكيلو ثم خفض وزير التموين جنيها لتصبح حاليا 8 جنيهات للكيلو، مضيفا أن شعبة الأرز وأصحاب المضارب لديهم حرص على توريد الأرز الأبيض لصالح هيئة السلع التموينية من خلال منافذ المجمعات الاستهلاكية بأسعار أقل من مثيلاتها فى الأسواق الأخرى خاصة بعد قرار الوزير تخفيض أسعار 4 سلع على بطاقات التموين هى الأرز والسكر والزيت والدقيق‪.‬‬‬‬‬



وبحسب رئيس الشعبة، زاد إنتاج مصر من الأرز الأبيض خلال العام الحالى، بنسبة 54%، ليصل إلى 5.5 مليون طن، مقابل 2.5 مليون تم إنتاجها خلال موسم العام الماضى 2018، فيما يستهلك المصريون نحو 3 ملايين طن من الأرز الأبيض سنويا، مشيرا أن العام المقبل 2020 سيشهد تحقيق فائض من الأرز الأبيض بكمية تقدر بـ2.5 مليون.



يأتى هذا تزامنا مع زيادة وزارة الزراعة المساحات المزروعة بالأرز خلال موسم العام الحالى، حيث زادت المساحة إلى 1.2 مليون فدان، مقابل 724.2 ألف فدان، تقرر زراعتها خلال 2018، بعدما تراجعت الوزارة عن قرارها بتقليص المساحات المزروعة من المحاصيل كثيفة الاستهلاك للمياه ومنها الأرز، وهو ما أدى لفتح باب الاستيراد بداية من يوليو 2018.



وأعلنت وزارة التموين عن 4 مناقصات لشراء الأرز المستورد خلال العام الماضى، قبل التراجع عن قرار تقليص المساحة المزروعة.



وأوضح شحاتة أن كميات الأرز الموجودة فى الأسواق تكفى احتياجات المواطنين، فى ظل حصاد المحصول الجديد والذى يقترب من 8 ملايين طن أرز شعير بما يعادل 5 ملايين طن أرز أبيض، فضلا عن وجود نحو 500 ألف طن ارز أبيض محلى من إنتاج العام الماضى، مما أدى تعزيز المخزون الاستراتيجى للأرز، مشيرا إلى أن سعر كيلو الأرز للمستهلك بالأسواق يتراوح بين 6 و7 جنيهات رفيع الحبة، وبين 7 و8 جنيهات عريض الحبة.