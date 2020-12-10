 البيت الأبيض يحث أطراف الصراع في الصحراء الغربية على التفاوض - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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البيت الأبيض يحث أطراف الصراع في الصحراء الغربية على التفاوض


نشر في: الخميس 10 ديسمبر 2020 - 7:09 م | آخر تحديث: الخميس 10 ديسمبر 2020 - 7:09 م

حث البيت الأبيض أطراف الصراع فى الصحراء الغربية على الدخول في مناقشات دون إبطاء على أساس خطة المغرب للحكم الذاتى كإطار للتفاوض.

واتفقت إسرائيل والمغرب اليوم الخميس على تطبيع علاقاتهما في اتفاق تم التوصل إليه بمساعدة الولايات المتحدة، وهو ما يجعل المغرب رابع دولة عربية تنحى جانبا معاداة إسرائيل خلال الأشهر الأربعة الماضية.

وفى إطار هذا الاتفاق وافق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الاعتراف بسيادة المغرب على إقليم الصحراء الغربية الذي يشهد نزاعا إقليميا منذ عقود بين المغرب وجبهة البوليساريو المدعومة من الجزائر، وهي حركة انفصالية تسعى لإقامة دولة مستقلة في الإقليم.

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