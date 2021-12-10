وصلت صباح اليوم الجمعة شحنة مؤلفة من أكثر من 3.6 مليون جرعة من لقاحي "موديرنا" و"استرازينيكا" المضادين لفيروس كورونا المستجد (كوفيد-19) إلى الفلبين.

وذكرت شبكة (إيه بي إس-سي بي إن) الفلبينية الناطقة باللغة الإنجليزية أن الشحنة، المكونة من مليوني و948 ألف جرعة من لقاح موديرنا و698 ألفا و600 جرعة من لقاح استرازينيكا والتي اشترتها الحكومة الفلبينية والقطاع الخاص، قد وصلت صباح اليوم إلى مطار نينوي أكينو الدولي على متن رحلة جوية تابعة للخطوط الجوية الصينية.

وأوضحت فرقة العمل الوطنية المعنية بلقاحات كورونا في الفلبين أنه من بين جرعات لقاح موديرنا التي تقترب من الثلاثة ملايين جرعة، اشترت الحكومة الفلبينية مليوني و102 جرعة بينما اشترى القطاع الخاص 846 ألف جرعة؛ مضيفة أن جرعات لقاح استرازينيكا اشتراها القطاع الخاص.

يشار إلى أن الفلبين تمكنت من تطعيم 54 مليون شخص على الأقل ضد الفيروس التاجي بالجرعة الأولى من اللقاحات المضادة للفيروس، بينما حصنت السلطات الفلبينية 39.5 مليون شخص بشكل كامل ضد الفيروس، وذلك حتى يوم أمس الخميس.