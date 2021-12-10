تأهل موناكو وسبارتاك وجالاتا سراي وثنائي ألماني لدور الـ16 بالدوري الأوروبي

صعدت فرق سبارتاك موسكو الروسي وموناكو الفرنسي وجالطة سراي التركي وريد ستار الصربي وبايرليفركوزن وآينتراخت فرانكفورت الألمانيين لدور الـ16 لبطولة الدوري الأوروبي لكرة القدم، برفقة ليون الفرنسي وويستهام يونايتد الإنجليزي، اللذين تأهلا في وقت سابق للدور ذاته، بعد النتائج الإيجابية التي حققتها في الجولة السادسة (الأخيرة) من مرحلة المجموعات للمسابقة القارية مساء الخميس.

ويتأهل متصدرو المجموعات الثماني في مرحلة المجموعات لدور الـ16 للمسابقة مباشرة، في حين تشارك الفرق الحاصلة على الوصافة، في دور خروج المهزوم، مع الأندية التي انتقلت للعب في الدوري الأوروبي، بعد حصولها على المركز الثالث في مرحلة المجموعات ببطولة دوري أبطال أوروبا.

وصعد سبارتاك موسكو لدور الـ16، بعد صدارته ترتيب المجموعة الثالثة، إثر فوزه الثمين 1 / صفر على مضيفه ليجيا وارسو البولندي، فيما حقق نابولي الإيطالي انتصارا مثيرا 3 / 2 على ضيفه ليستر سيتي الإنجليزي.

واقتنص سبارتاك صدارة الترتيب برصيد 10 نقاط، متفوقا بفارق المواجهات المباشرة على أقرب ملاحقيه نابولي، المتساوي في نفس الرصيد، الذي بات يتعين عليه خوض دور خروج المغلوب، فيما احتل ليستر المركز الثالث بثماني نقاط، وتذيل ليجيا وارسو الترتيب بست نقاط.

وفي العاصمة البولندية وارسو، تقمص زيليمخان باكاييف دور البطولة في لقاء ليجيا وارسو وسبارتاك، عقب تسجيله هدف الفريق الروسي الوحيد في الدقيقة 17.

وعلى ملعب (دييجو أرماندو مارادونا)، تقدم نابولي بهدف مبكر حمل توقيع نجمه الجزائري آدم وناس في الدقيقة الرابعة، فيما أضاف المقدوني إليف إلماس الهدف الثاني في الدقيقة 24.

وسرعان ما استعاد ليستر اتزانه، ليدرك التعادل، عبر هدفين أحرزهما جوني إيفانز وكيرنان ديوسبري-هول في الدقيقتين 27 و33 على الترتيب، لينتهي الشوط الأول بالتعادل 2 / 2.

وتواصلت الإثارة في الشوط الثاني، بعدما أعاد إلماس التقدم لنابولي من جديد، بتسجيله الهدف الثالث للفريق الإيطالي وهدفه الشخصي الثاني في الدقيقة 53، لينصب نفسه بطلا للمباراة.

وصعد جلاسكو رينجرز الأسكتلندي لدور خروج المغلوب، بعد حلوله ثانيا في المجموعة الأولى، التي حسم أولمبيك ليون الفرنسي صدارتها وضمن مبكرا صعوده لدور الـ16.

وتعادل جلاسكو 1 / 1 مع مضيفه ليون، فيما فازت سبارتا براغ التشيكي 2 / صفر على ضيفه بروندبي الدنماركي.

ورفع رينجرز رصيده إلى 8 نقاط في الوصافة، بفارق 8 نقاط خلف ليون (المتصدر)، فيما احتل سبارتا براغ المركز الثالث بسبع نقاط، وتذيل بروندبي الترتيب برصيد نقطتين.

وفي المجموعة الثانية، صعد موناكو الفرنسي لدور الـ16، رغم تعادله 1 / 1 مع مضيفه شتورم جراتس النمساوي، فيما سيلعب ريال سوسييداد الإسباني في دور خروج الخاسر، بعد فوزه الكبير 3 / صفر على ضيفه أيندهوفن الهولندي.

وبقي موناكو على قمة المجموعة برصيد 12 نقطة، بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه سوسييداد، فيما تواجد أيندهوفن في المركز الثالث بثماني نقاط، وقبع شتورم جراتس في المؤخرة بنقطتين.

وبادر شتورم جراتس بالتسجيل مبكرا عن طريق نجمه المخضرم ياكوب جانتشر في الدقيقة السابعة من ركلة جزاء، لكن الألماني كيفن فولاند منح التعادل لموناكو في الدقيقة 30.

وعلى ملعب (أنويتا) بإقليم الباسك، ارتدى ميكيل أويارزابال ثوب الإجادة في مباراة سوسييداد وأيندهوفن، بعدما أحرز الهدفين الأول والثاني للفريق الإسباني في الدقيقتين 43 من ركلة جزاء و62 على الترتيب.

وتضاعفت معاناة أيندهوفن في اللقاء، بعدما لعب بعشرة لاعبين عقب طرد لاعبه الإيفواري إبراهيم سينجاري في الدقيقة 75، لحصوله على الإنذار الثاني، ليضيف النرويجي ألكسندر سورلوث الهدف الثالث لسوسييداد في الدقيقة الثالثة من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني.

وتأهل آينتراخت فرانكفورت الألماني لدور الـ16، عقب تعادله 1 / 1 مع مضيفه فناربخشه التركي في المجموعة الرابعة، التي شهدت صعود أولمبياكوس اليوناني لدور خروج المغلوب، رغم خسارته صفر / 1 أمام مضيفه رويال أنتويرب البلجيكي

وتصدر فرانكفورت الترتيب بـ12 نقطة، بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه أولمبياكوس، واحتل فناربخشه المركز الثالث بست نقاط، بفارق نقطة أمام أنتويرب متذيل الترتيب.

وفي مدينة اسطنبول التركية، تقدم السويسري جبريل سو لمصلحة فرانكفورت، غير أن الألماني ميرجيم بيريشا أدرك التعادل لفناربخشه في الدقيقة 42.

وكان تعادل جالطة سراي بدون أهداف مع مضيفه لاتسيو الإيطالي كافيا لتأهل الفريق التركي لدور الـ16 بالبطولة، في المجموعة الخامسة، التي شهدت فوز أولمبيك مارسيليا الفرنسي 1 / صفر على ضيفه لوكوموتيف موسكو الروسي.

وحافظ جالطة على صدارة ترتيب المجموعة برصيد 12 نقطة، بفارق 3 نقاط أمام أقرب ملاحقيه لاتسيو، فيما احتل مارسيليا المركز الثالث بسبع نقاط، وقبع لوكوموتيف في المؤخرة بنقطتين.

وفرض التعادل الإيجابي 1 / 1 نفسه على لقاء ريد ستار الصربي مع مضيفه سبورتنج براجا البرتغالي في المجموعة السادسة، التي شهدت تعادل لودوجوريتس رازجراد البلغاري مع ضيفه مييتلاند الدنماركي بدون أهداف.

وبقي ريد ستار في الصدارة برصيد 11 نقطة، تاركا المركز الثاني لبراجا برصيد 10 نقاط، فيما حل ميتييلاند في المركز الثالث بتسع نقاط، وظل لودوجوريتس في ذيل الترتيب بنقطتين.

في المجموعة السابعة، صعد بايرليفركوزن لدور الـ16 رغم خسارته المفاجئة صفر / 1 أمام مضيفه فرينكفاروش المجري، مستفيدا من خسارة ريال بيتيس الإسباني 2 / 3 أمام مضيفه سيلتيك الأسكتلندي.

وظل ليفركوزن على قمة المجموعة برصيد 13 نقطة، بفارق 3 نقاط أمام بيتيس، صاحب المركز الثاني، وتواجد سيلتيك في المركز الثالث برصيد 9 نقاط، واحتل فرينكفاروش المركز الأخير بثلاث نقاط.

وفي المجموعة الثامنة، تغلب دينامو زغرب الكرواتي 1 / صفر على مضيفه ويستهام، في حين فاز رابيد فيينا النمساوي بالنتيجة ذاتها على مضيفه جينك البلجيكي.

وبعد صعود ويستهام لدور الـ16 منذ الجولة الماضية، في ظل صدارته للمجموعة برصيد 13 نقطة، تأهل دينامو زغرب لدور خروج المغلوب، بعدما حل في المركز الثاني برصيد 10 نقاط، واحتل رابيد فيينا المركز الثالث بست نقاط، وتذيل جينك الترتيب بخمس نقاط.