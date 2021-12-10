مقتل 49 مهاجرا في حادث بالمكسيك

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قتل 49 مهاجرا في حادث سير بين شاحنتين في ولاية تشياباس جنوبي المكسيك يوم الخميس، وفقا لتقارير إخبارية.

وتوفي الضحايا عندما انقلبت مقطورة إحدى الشاحنتين المتورطتين فى الحادث فى تشيابا دى كورزو.

وقالت وكالة الدفاع المدني في تشياباس، إنه وفقًا للمعلومات الأولية من مكان الحادث، أصيب 58 شخصا آخرين في الحادث.

وكتب روتيليو إسكاندون حاكم ولاية تشياباس في تغريدة عبر تويتر "تضامني مع ضحايا الحادث ".

وقال إنه أصدر تعليماته لأطقم الإنقاذ بالاهتمام فورا وتقديم المساعدة للمصابين وتعهد بالتحقيق في الحادث والكشف عن المسؤول عنه.

ويحاول مئات الآلاف من المهاجرين الوصول إلى الولايات المتحدة عبر المكسيك كل عام. وتأتي الغالبية من المكسيك أو من إحدى دول أمريكا الوسطى مثل جواتيمالا وهندوراس والسلفادور.