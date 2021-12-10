مستشار ألمانيا الجديد يستهل أول جولة خارجية له بزيارة باريس وبروكسل

عقب يومين من أدائه اليمين الدستورية كمستشار لألمانيا، يستهل أولاف شولتس اليوم الجمعة أول جولة خارجية له بزيارة باريس وبروكسل.

وفي العاصمة الفرنسية يلتقي المستشار المنتمي للحزب الاشتراكي الديمقراطي الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون. ومن المقرر أن يجري شولتس في بروكسل محادثات مع رئيسة المفوضية الأوروبية، أورزولا فون دير لاين، والأمين العام لحلف شمال الأطلسي (الناتو)، ينس ستولتنبرج.

وعقدت وزيرة الخارجية الألمانية، أنالينا بيربوك، أمس الخميس محادثات في باريس وبروكسل، وقالت إن أوروبا قوية تحتاج إلى زخم فرنسي-ألماني قوي.

وتعتبر فرنسا الجارة الأوروبية الأكثر أهمية لألمانيا، لذلك تم تحديدها كوجهة سفر أولى للمستشار الألماني الجديد ووزيرة خارجيته. وقبل 16 عاما، سافرت المستشارة أنجيلا ميركل وزير خارجيتها آنذاك فرانك-فالتر شتاينماير معا في جولتهما الخارجية الأولى إلى باريس ثم إلى بروكسل.