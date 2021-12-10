الداخلية تكشف حقيقة محاولة قتل طفل بالمنوفية

كشفت أجهزة وزارة الداخلية ملابسات ما تم تداوله على أحد المواقع الإخبارية بشأن محاولة قتل طفل على يد مجهول بإحدى قرى محافظة المنوفية.

بالفحص تبين عدم صحة ما تم تداوله فى هذا الشأن، وأن حقيقة الواقعة تتمثل فى ورود بلاغ لقسم شرطة السادات بمديرية أمن المنوفية من إحدى المستشفيات باستقبالها (طفل – 3 سنوات – مقيم بدائرة مركز شرطة السادات) مصاباً بعدة إصابات، وبسؤال والده (مزارع – مقيم بذات الناحية) قرر بعلمه من زوجته بأنه حال ذهاب نجلهما إلى أرضهما الزراعية الكائنة بذات الناحية بمفرده، حدثت إصابته فقام بنقله إلى المستشفى ونفى وجود شبهه جنائية.

وباستكمال الفحص تبين أنه أثناء قيام الطفل المشار إليه باللهو بمحل إقامته هاجمه أحد الكلاب الضالة، مما أدى لحدوث إصابته، وأمكن التوصل إلى شاهدى الواقعة (جد الطفل _ أحد الجيران _ مقيمان بذات الناحية) وبسؤالهما قررا مضمون ما جاء بالفحص وأن الطفل بحالة جيدة ونفيا وجود شبهه جنائية.

تم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة واحالتها للنيابة لمباشرة التحقيقات.