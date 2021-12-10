كوريا الجنوبية تتخطى حاجز نصف مليون إصابة بكورونا

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تجاوزت كوريا الجنوبية اليوم الجمعة حاجز نصف مليون إصابة بفيروس كورونا، حيث سجلت 7022 إصابة جديدة بالفيروس خلال الساعات الـ 24 الماضية، حسبما أفادت الوكالة الكورية للسيطرة على الأمراض والوقاية.

وترتفع بذلك حصيلة الإصابات الإجمالية في البلاد إلى 503 آلاف و606 إصابات، بحسب ما نقلته وكالة يونهاب للأنباء.

كما سجلت البلاد 53 وفاة إضافية، لترتفع الحصيلة الإجمالية إلى 4130 وفاة.

وبحلول اليوم الجمعة أضافت البلاد 3 حالات إصابة جديدة بالسلالة أوميكرون ليرتفع إجمالي الاصابات في البلاد بالسلالة الجديدة إلى 63 حالة.

وفيما يتعلق بالتطعيمات، فقد تلقى 5ر83% من سكان البلاد البالغ تعدادها 52 مليون نسمة جرعة أولى على الأقل من اللقاح، بينما تلقى 81 % جرعتين ، وتلقى 3ر10 % جرعة معززة.