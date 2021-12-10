محمد السيد يتصدر التصنيف الدولي لسلاح السيف شباب

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فاز محمد السيد بذهبية كأس العالم لسلاح سيف المبارزة شباب بأوزبكستان اليوم ليقفز تصنيفه الدولي من الخامس عالمياً للأول عالمياً.

وقد بدأ السيد مشواره في البطولة بتحقيق العلامة الكاملة في دور المجموعات والتأهل مباشرة لدور ال 64, ثم فاز على لاعب أوزبكستان بنتيجة 15/13 وفي دور ال 32 فاز السيد على لاعب أوكرانيا بنتيجة 15/8، بعدها تغلب على لاعب روسيا في دور ال 16 بنتيجة 15/12 وحقق فوزه الأخير في دور ربع النهائي على لاعب منتخب السويد بنتيجة 15/7.

وفاز محمد السيد لاعب منتخب روسيا كيريل جوروف في دور نصف النهائي بنتيجة 15/9 وفي النهائي تغلب على اللاعب الروسي فلاديمير تولاسوف بنتيجة 15/8.

ومن أبرز إنجازات السيد الحصول على برونزية بطولة العالم للشباب بالقاهرة، المركز الرابع في أولمبياد الشباب بالأرجنتين، المركز الثامن في أولمبياد طوكيو.

ويعد محمد ياسين صاحب فضية بطولة العالم للشباب بالقاهرة المصنف الثاني عالمياً في التصنيف الدولي لسلاح السيف مبارزة.

الجدير بالذكر أن أدهم معتز صاحب برونزية بطولة العالم لسلاح السيف يتصدر التصنيف الدولي لسلاح السيف للشباب.