«فورى» تطلق شركة التمويل الاستهلاكي خلال الربع الأول من 2023 برأسمال يصل لـ200 مليون جنيه

تعتزم شركة فورى، لتكنولوجيا البنوك والمدفوعات الإلكترونية، إطلاق شركة التمويل الاستهلاكى خلال الربع الاول من العام المقبل، برأسمال يتراوح بين ١٥٠ و٢٠٠ مليون جنيه تقريبا، بحسب أشرف صبرى، الرئيس التنفيذى للشركة.

أعلنت شركة فورى، فى ديسمبر ٢٠٢١ أنها تعتزم تأسيس شركة جديدة فى مجال التمويل الاستهلاكى، تحت مسمى «فورى للتمويل الاستهلاكى»، برأس مال قدره 10 مليون جنيه.

وذكر صبرى فى تصريحات لـ«مال وأعمال ــ الشروق» أن الشركة الجديدة ستتيح آليات مختلفة لتمويل العملاء تختلف عن نظيرتها التى تعمل فى السوق، لافتا إلى الانتهاء من الحصول على جميع التراخيص اللازمة لبدء الخدمة فى السوق المحلية.

«هدف الشركة الجديدة تمويل العملاء بمدد زمنية قصيرة ومبالغ قليلة، بشكل يختلف على آليات عمل الشركات المنافسة بالسوق والتى تتيح التقسيط على فترات سداد طويلة قد تصل لثلاث سنوات، أضاف صبرى».

وارتفع صافى أرباح شركة فورى بنسبة 75% خلال الربع الثالث من العام الحالى، ليسجل 95.7 مليون جنيه، مقابل 54.7 مليون جنيه فى الربع المقارن من العام الماضى، فيما نمت الإيرادات إلى 613.7 مليون جنيه للفترة من يوليو وحتى سبتمبر الماضى، نظير 448.2 مليون جنيه للفترة نفسها من عام 2021.

وجاء ارتفاع الأرباح والإيرادات مدعوما بنمو إجمالى قيم المدفوعات التى حققتها الشركة، إذ سجلت خلال التسعة أشهر الأولى من العام 143.3 مليار جنيه، مقابل 90.9 مليار جنيه مدفوعات للفترة المقارنة من عام 2021.

وارتفع صافى الربح بعد خصم حقوق الأقلية خلال التسعة أشهر الأولى من العام الحالى ليسجل 179.7 مليار جنيه، مقابل 143.9 مليار جنيه فى الفترة ذاتها من 2021.

يشار إلى أن فورى بدأت كفكرة عام 2007، عندما قدم أشرف صبرى رؤيته لإدخال الدفع الإلكترونى فى السوق المصرية لمواجهة الحاجة الملحة لتنفيذ عملية دفع الفواتير بطريقة سهلة ومريحة بعد أن أصبح الازدحام والعمليات والإجراءات اليومية المعقدة تحديات مرهقة للمستهلكين.