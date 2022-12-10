طرد نائبة رئيس البرلمان الأوروبي من حزبها اليوناني

تعرضت إيفا كايلي نائبة رئيس البرلمان الأوروبي للطرد من حزبها اليوناني، حسبما أعلنت حركة (باسوك) الاشتراكية اليونانية.

وترجع خلفية الطرد إلى تحقيقات المدعي العام البلجيكي مع العديد من الاشخاص للاشتباه في تورطهم في الفساد في البرلمان الأوروبي، حسبا قال زعيم الحزب نيكوس اندكرولاكيس مساء الجمعة.

وأفادت تقارير إعلامية، بأن القضية تتعلق بمحاولات استغلال نفوذ من جانب دولة قطر.

وتم يوم الجمعة، تنفيذ 16 عملية تفتيش في بروكسل فيما يتعلق بالقضية وتم اعتقال خمسة أشخاص، وفقا لمكتب الادعاء العام في بروكسل.

وشملت التحقيقات منظمة إجرامية ومزاعم فساد وغسل أموال.