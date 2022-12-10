إصابة 5 أشخاص جراء انقلاب ميكروباص بالجيزة

أصيب 5 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسد، إثر حادث انقلاب سيارة ميكروباص، بطريق مصر أسيوط الغربي بنطاق محافظة الجيزة.



وتلقت غرفة عمليات شرطة النجدة بمديرية أمن الجيزة، بلاغا يفيد وقوع حادث مروري قبل كارتة دهشور اتجاه مدينة 6 أكتوبر بطريق مصر أسيوط الغربي، وعلى الفور انتقلت الأجهزة الأمنية مدعومة بسيارات الإسعاف لمحل البلاغ.



وتبين انقلاب سيارة ميكروباص، نتيجة اختلال عجلة القيادة بيد السائق، ما أسفر عن إصابة 5 أشخاص بكسور وجروح متفرقة بالجسد، نقلوا إلى المستشفى لتلقى العلاج اللازم.



تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وتولت النيابة العامة التحقيقات.