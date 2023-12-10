توافد أهالي عين شمس على اللجان للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية

توافد أهالي منطقة عين شمس بالقاهرة، صباح اليوم الأحد، على مدرسة ابن خلدون العسكرية، للمشاركة فى الانتخابات الرئاسية والادلاء بأصواتهم واختيار رئيس الجمهورية لفترة رئاسية تمتد حتى 2030.



وفى الساعة الأولى قبل فتح اللجان اصطف شباب وفتيات وكبار سن فى "طوابير" بانتظار انطلاق للتصويت.



وتوجد في المدرسة لجنة عامة برقم 19 تضم 3 لجان فرعية بأرقام 9 و10 و11 لاستقبال الاهالي للاقتراع فى انتخابات الرئاسة.



وتنطلق عملية تصويت المصريين داخل مصر، في الانتخابات الرئاسية 2024، من اليوم الأحد حتى الثلاثاء المقبل من الأسبوع الجارى، وذلك من التاسعة صباحا إلى التاسعة مساء.



وتضم قائمة المرشحين كلا من: المرشح الرئاسي عبد الفتاح السيسي "رمز النجمة"، والمرشح الرئاسي فريد زهران "رمز الشمس"، والمرشح الرئاسي عبد السند يمامة "رمز النخلة"، والمرشح الرئاسي حازم عمر "رمز السلم".