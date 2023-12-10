 دويدار: كولر غير مقتنع بإمام عاشور.. وسيغادر الأهلي في هذه الحالة - بوابة الشروق
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دويدار: كولر غير مقتنع بإمام عاشور.. وسيغادر الأهلي في هذه الحالة

محمد ثابت
نشر في: الأحد 10 ديسمبر 2023 - 1:31 ص | آخر تحديث: الأحد 10 ديسمبر 2023 - 1:31 ص

كشف أحمد دويدار، نجم نادي الزمالك السابق الفارق بين مستوى ونتائج الأهلي في الموسم الجاري عن الماضي.

وقال أحمد دويدار في تصريحات لبرنامج الريمونتادا عبر قناة المحور: "الموسم الماضي كانت به نوايا صافية داخل الأهلي، وسيد عبد الحفيظ يتحكم في الأمور، والجمهور كان يضغط على اللاعبين، بعد الخروج بموسم دون بطولات".

وأضاف: "سيد عبد الحفيظ كانت لديه دوافع يقوم بتوصيلها إلى اللاعبين، ومع عامل التوفيق، فكان النادي الأهلي يفوز بالمباريات ويتوج بالبطولات".

وتابع: "مع غياب التوفيق هذا الموسم، انخفض أداء الفريق، وانخفضت النتائج أيضًا، وكولر غير جيد من الناحية التكتيكية".

وأتم أحمد دويدار تصريحاته قائلًا: "مارسيل كولر غير مقتنع بإمام عاشور، بدليل أنه قام بتبديله بين شوطي إحدى المباريات.. كولر سيغادر الأهلي ستكون بعد مباراة بيراميدز في كأس سوبر الأبطال المصري حال الهزيمة بها".


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