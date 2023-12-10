كشف أحمد دويدار، نجم نادي الزمالك السابق الفارق بين مستوى ونتائج الأهلي في الموسم الجاري عن الماضي.

وقال أحمد دويدار في تصريحات لبرنامج الريمونتادا عبر قناة المحور: "الموسم الماضي كانت به نوايا صافية داخل الأهلي، وسيد عبد الحفيظ يتحكم في الأمور، والجمهور كان يضغط على اللاعبين، بعد الخروج بموسم دون بطولات".

وأضاف: "سيد عبد الحفيظ كانت لديه دوافع يقوم بتوصيلها إلى اللاعبين، ومع عامل التوفيق، فكان النادي الأهلي يفوز بالمباريات ويتوج بالبطولات".

وتابع: "مع غياب التوفيق هذا الموسم، انخفض أداء الفريق، وانخفضت النتائج أيضًا، وكولر غير جيد من الناحية التكتيكية".

وأتم أحمد دويدار تصريحاته قائلًا: "مارسيل كولر غير مقتنع بإمام عاشور، بدليل أنه قام بتبديله بين شوطي إحدى المباريات.. كولر سيغادر الأهلي ستكون بعد مباراة بيراميدز في كأس سوبر الأبطال المصري حال الهزيمة بها".