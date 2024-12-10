سوريا تطالب مجلس الأمن بإلزام إسرائيل بالانسحاب من أراضيها المحتلة

أعلن السفير قصي الضحاك، مندوب سوريا لدى الأمم المتحدة، عن تقدم بلاده بشكوى رسمية إلى الأمين العام للأمم المتحدة ورئيس مجلس الأمن اليوم؛ لرفض العدوان الإسرائيلي الأخير على أراضيها.

واعتبر خلال تصريحات تلفزيونية لـ «العربية الحدث» فجر الإثنين، أن هذه الاعتداءات تنتهك سيادة سوريا، وتخالف قرارات الأمم المتحدة، واتفاقية فض الاشتباك لعام 1974.

وأشار إلى تضمن الشكوى الأمم المتحدة ومجلس الأمن بتحمل مسؤولياتهما في حفظ السلم والأمن الدوليين، وإلزام إسرائيل بوقف اعتداءاتها والانسحاب من الأراضي السورية التي احتلتها خلال اليومين الماضيين؛ بزعم إنشاء منطقة عازلة، بالإضافة إلى المطالبة باحترام قرار فض الاشتباك.

وفي سياق آخر، أكد أن جميع السفارات والبعثات الدبلوماسية السورية في الخارج تلقت توجيهات من دمشق بمواصلة عملها خلال هذه الفترة الانتقالية؛ لحين تشكيل الحكومة والهيئات الإدارية.

وشدد أن البعثات الدبلوماسية السورية تعمل على تمثيل سوريا والدفاع عنها في المحافل الدولية، وتنفيذ السياسة الخارجية التي تحددها دمشق، مؤكدا أن سوريا تمر بمرحلة انتقالية تاريخية نحو دولة قائمة على مبادئ المساواة وسيادة القانون.

وأشاد بمواقف الدول العربية التي وصفها بالقوية والواضحة، والتي أعربت خلالها عن حرصها على دعم سوريا وإرسال الرسائل التي تؤكد دعمها الكامل للشعب السوري، ورفضها أي اعتداء على سيادة سوريا ووحدة أراضيها.