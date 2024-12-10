أونروا: حجم المعاناة التي شهدتها غزة زعزع إيمان العديد من الناس بحقوق الإنسان

قالت وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين «أونروا»، اليوم الثلاثاء، إن «حجم المعاناة التي شهدتها غزة خلال العام الماضي قد زعزع إيمان العديد من الناس بحقوق الإنسان».

جاء ذلك في تدوينة عبر صفحتها الرسمية على منصة التواصل الاجتماعي «إكس»، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وأضافت: «إن الحقوق التي حُرم منها الناس في غزة، هي نفس الحقوق التي تهدف إلى ضمان حمايتنا جميعًا. نحن جميعاً معنيون بضمان احترام هذه الحقوق في غزة».

وأشارت إلى أن «حقوق الإنسان العالمية تعد أفضل ضمان لتحقيق عالم يمكن فيه لجميع الأفراد العيش بكرامة وأمان ومساواة وحرية».

واستطردت: «جميعنا نشارك في مسئولية حماية وتعزيز حقوق الإنسان. لدينا جميعًا التزام ببناء مستقبل يُحترم فيه حقوق الإنسان والكرامة والمساءلة دون تأجيل، حيث يتم ضمان توفير هذه الحقوق للجميع».

اليوم يوافق اليوم العالمي لحقوق الإنسان. حجم المعاناة التي شهدتها غزة خلال العام الماضي قد زعزع إيمان العديد من الناس بحقوق الإنسان.



الحقوق التي حُرم منها الناس في #غزة هي نفس الحقوق التي تهدف إلى ضمان حمايتنا جميعًا. نحن جميعاً معنيون بضمان احترام هذه الحقوق في غزة.

تعد حقوق… pic.twitter.com/7Mz7C9P2B0 — الأونروا (@UNRWAarabic) December 10, 2024

وفي وقت سابق، نشرت وزارة الصحة الفلسطينية في غزة، التقرير الإحصائي اليومي لعدد الشهداء والجرحى جراء العدوان الإسرائيلي المستمر لليوم الـ431 على القطاع.

وقالت في بيان عبر قناتها الرسمية بتطبيق «تليجرام»، اليوم الثلاثاء، إن «الاحتلال الإسرائيلي ارتكب 4 مجازر ضد العائلات في قطاع غزة، وصل منها للمستشفيات 28 شهيدًا و54 إصابة، خلال الـ24 ساعة الماضية».

وأعلنت ارتفاع حصيلة العدوان الإسرائيلي منذ السابع من أكتوبر لعام 2023م، إلى 44 ألفًا و786 شهيدًا، و106 آلاف و188 إصابة.

وجددت التنويه أن «عددًا من الضحايا لا يزال تحت الركام وفي الطرقات، لا تستطيع طواقم الإسعاف والدفاع المدني الوصول إليهم».