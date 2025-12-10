سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

توغلت قوات احتلال إسرائيلية، منتصف ليل الثلاثاء/ الأربعاء، في محافظة درعا جنوبي سوريا، واختطفت شابا في أحدث انتهاك لسيادة البلاد العربي.

وأفادت قناة "الإخبارية السورية" الأربعاء بأن "قوات الاحتلال الإسرائيلي توغلت منتصف الليلة الماضية في قرية العارضة بريف درعا الغربي".

وأضافت أنها "اعتقلت الشاب محمد القويدر خلال عملية مداهمة مفاجئة بالمنطقة"، دون ذكر تفاصيل بشأن سبب اختطافه.

ولم تصدر على الفور إفادة رسمية من دمشق ولا تل أبيب بشأن الانتهاك الإسرائيلي الجديد.

والثلاثاء، أصيب 3 سوريين برصاص قوات احتلال إسرائيلية في بلدة خان أرنبة بريف القنيطرة جنوب غربي سوريا، بحسب القناة.

وادعى الجيش الإسرائيلي آنذاك أن "مشتبها بهم" اقتربوا من قواته و"شكّلوا تهديدا"، فردّت بإطلاق النار عليهم.

ومنذ عام 1967 تحتل إسرائيل معظم مساحة مرتفعات الجولان السورية، واستغلت أحداث الإطاحة بنظام بشار الأسد أواخر 2024 ووسعت رقعة احتلالها.

ولم تشكل الحكومة السورية الحالية أي تهديد لتل أبيب، لكن الجيش الإسرائيلي يتوغل مرارا داخل سوريا، ويشن غارات جوية قتلت مدنيين ودمرت مواقع وآليات عسكرية وأسلحة وذخائر تابعة للجيش.

وبعد إسقاط نظام بشار الأسد في 8 ديسمبر الماضي، أعلنت إسرائيل انهيار اتفاقية فصل القوات المبرمة مع سوريا عام 1974.

وتطالب دمشق المجتمع الدولي بالضغط على تل أبيب لوقف انتهاكاتها والانسحاب إلى مواقع ما قبل 2024، وتتمسك بإنهاء الاحتلال الإسرائيلي.

ويقول السوريون إن استمرار هذه الانتهاكات يحدّ من قدرتهم على استعادة الاستقرار، ويعرقل جهود الحكومة لجذب استثمارات بهدف تحسين الواقع الاقتصادي.