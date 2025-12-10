تشهد الدائرة الأولى المنتزه بمحافظة الإسكندرية، توافدًا كثيفًا من السيدات على لجان الانتخابات خلال الفترة المسائية، مساء اليوم الأربعاء؛ للمشاركة في انتخابات مجلس النواب 2025، وسط أجواء من الانضباط والتنظيم وتسهيل إجراءات التصويت.

وشهدت اللجنة الفرعية 143 بمدرسة الرحامنة، برئاسة المستشار محمد شرف بمجلس قضايا الدولة، إقبالًا ملحوظًا من السيدات اللاتي حرصن على اصطحاب أطفالهن أثناء التوجه للإدلاء بأصواتهن، في مشهد يعكس الوعي المجتمعي بأهمية المشاركة، ويجسد صورة جمالية لأمهات ينقلن لأبنائهن قيم الانتماء والمشاركة الوطنية منذ الصغر.

وتُجرى جولة إعادة الانتخابات في الدائرة الأولى "المنتزه"، بعد قرار الهيئة الوطنية للانتخابات برئاسة المستشار حازم بدوي، بإعادة العملية الانتخابية بالكامل، وتضم لجنة عامة واحدة، و79 مقرًا انتخابيًا، و152 لجنة فرعية، بإجمالي 1,263,674 ناخبًا، وتقع جميعها في نطاق أقسام شرطة منتزة أول وثان وثالث.

ويتنافس 27 مرشحًا على مقعد واحد، منهم 9 مرشحين حزبيون، إضافة إلى 18 مرشحًا مستقلا، وهم هشام الرحماني حزب حماة الوطن، وعطا سليم حزب حماة الوطن، أحمد فتحي وكريم عبدالغني حزب الإصلاح والنهضة، وصبري جابر أبناء مصر، وإيهاب محمود الجيل الديمقراطي، وسامي بدر الدين المحافظين، ومحمد زايد المصريين الأحرار، والدكتور أحمد شحاتة حزب الغد، والمستقلين رفعت الهوارى، وعبد السلام العمراوي، أحمد المغربي، وامل النجار، و ماري فايز، ومايكل شمشون، والتابعي إبراهيم، وعيد إبراهيم، ونزيه هيكل، أحمد غانم، ومحمد السعداوي، وعمرو عثمان، وإبراهيم صبحي، وأحمد شحاتة، وبولس جرجس، وكريمة مناع، واسامة مصلحي، ومحمد شوقى، وعبدالله سليمان، ومحمد السعداوي، وبولس جرجس.

وكان قد فاز كل من: أشرف سردينة ورمضان بطيئة مرشحا مستقبل وطن، محمد حسين الحمامي الجبهة الوطنية بثلاثة مقاعد من ضمن الأربعة المخصصة للدائرة، حيث لا تزال الطعون المقدمة ضد فوزهم لم تنظرها محكمة النقض.

ومن جانبه، قد أعلن أحمد خالد حسن سعيد، محافظ الإسكندرية، رفع درجة الاستعداد القصوى داخل مختلف الأجهزة التنفيذية استعدادًا لإجراء إعادة انتخابات مجلس النواب بدائرة المنتزة ، والمقرر عقدها يومي 10 و11 ديسمبر 2025؛ لضمان توفير بيئة مناسبة تسهم في سير العملية الانتخابية بسهولة ويسر.

ووجّه محافظ الإسكندرية، رئاستي حي المنتزه أول وثانٍ بالعمل على رفع كفاءة المقار الانتخابية، وتشمل أعمال النظافة العامة، وتحسين مستوى الإضاءة الداخلية والخارجية، وإزالة أي إشغالات تعيق حركة المواطنين خلال عملية التصويت.