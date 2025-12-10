أمينة أردوغان: ألم المهجرين في فلسطين يعمق بحث العالم عن العدالة

قالت أمينة أردوغان، عقيلة الرئيس التركي رجب طيب أردوغان إن الألم الذي يعيشه اليوم من اقتلعوا من ديارهم في فلسطين وسلبت حريتهم وحرموا حتى من أبسط حقوقهم، يعمق أكثر فأكثر بحث العالم عن العدالة.

جاء ذلك في تدوينة على حسابها بمنصة "إن سوسيال" التركية، الأربعاء، بمناسبة اليوم العالمي لحقوق الإنسان.

وأشارت إلى أن حقوق الإنسان هي الحقوق الأساسية للكرامة التي يولد بها الإنسان، مبينة أن 10 ديسمبر يمثل نداء ضمير يعلو من كل مكان لا تصان فيه هذه الحقوق.

وأضافت: "نحن نعلم أن عالمًا عادلا ممكن، يكفي فقط ألا يبقى الإنسان غير مكترث لألم أخيه الإنسان".

وتضمنت التدوينة مقتطفات من كلمات سيدة تركيا الأولى حول حقوق الإنسان، إلى جانب مشاهد من هجمات إسرائيل على قطاع غزة.

واليوم العالمي لحقوق الإنسان يوافق 10 ديسمبر من كل عام منذ اعتماد الجمعية العامة للأمم المتحدة الإعلان العالمي لحقوق الإنسان في مثل هذا اليوم من عام 1948.

وأُقيمت إسرائيل عام 1948 على أراضٍ فلسطينية محتلة، ثم احتلت بقية الأراضي الفلسطينية، وترفض الانسحاب وقيام دولة فلسطينية مستقلة عاصمتها القدس الشرقية.

ويطلق الفلسطينيون مصطلح "النكبة" على اليوم الذي أُعلن فيه قيام إسرائيل على معظم أراضيهم بتاريخ 15 مايو 1948 بعد أن ارتكبت العصابات الصهيونية مجازر بحقهم وهجرتهم من ديارهم.