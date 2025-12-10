كوريا الجنوبية تحتج لدى الصين وروسيا على خلفية دخول طائراتهما إلى منطقة التعريف الدفاعي

تقدمت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية اليوم الأربعاء باحتجاج لدى الملحقين العسكريين لكل من الصين وروسيا في سول على خلفية دخول طائراتهما لمنطقة تعريف الدفاع الجوي الكوري الجنوبي لفترة وجيزة أمس الثلاثاء.

وذكرت وكالة يونهاب الكورية الجنوبية للأنباء أن طائرتين صينيتين وسبع طائرات روسية دخلت منطقة تعريف الدفاع الجوي أمس الثلاثاء لفترة وجيزة فوق المياه شرق وجنوب البلاد، مما دفع الجيش لنشر طائرات تابعة للقوات الجوية تحسبا لوقوع أي وضع طارئ محتمل.

ويذكر أن روسيا لا تعترف بمنطقة الدفاع الجوي التي حددتها كوريا الجنوبية، حيث تقول إنه غير منصوص عليها في القانون الدولي. كما أن المجال الجوي فوق إيودو، وهي صخرة مغمورة جنوب جزيرة جيجو، حيث دخلت الطائرات الصينية أمس، تعد موطن خلاف بين سول وبكين بسبب تداخل مناطق الدفاع الجوي الخاصة بهما.