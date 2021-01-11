 النرويج توقع اتفاقا لتخريد فرقاطة تضررت في حادث تصادم مع ناقلة نفط - بوابة الشروق
الإثنين 11 يناير 2021 7:04 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تتوقع أن يساهم قرار تأجيل امتحانات نصف العام في تراجع إصابات كورونا بمصر؟

النتـائـج تصويت

النرويج توقع اتفاقا لتخريد فرقاطة تضررت في حادث تصادم مع ناقلة نفط

ناقلة نفط - ارشيفية
ناقلة نفط - ارشيفية
ستوكهولم - (د ب أ)
نشر في: الإثنين 11 يناير 2021 - 6:01 م | آخر تحديث: الإثنين 11 يناير 2021 - 6:01 م
أعلنت النرويج اليوم الاثنين توقيع اتفاق لتخريد فرقاطة كانت قد تعرضت لأضرار بالغة جراء اصطدامها بناقلة نفط قبالة سواحل البلاد عام 2018.

وذكرت هيئة المهمات العسكرية النرويجية أن التكلفة التقديرية للإصلاح كانت تبلغ 60 مليون كرونر (سبعة ملايين دولار).

ولدواعي أمنية، لم يتم السماح سوى لشركات نرويجية بالمشاركة في المناقصة التي فازت بها شركة "نورسكراب ويست إيه.إس".

ومن المقرر أن تستكمل العملية بحلول نهاية عام 2021.

وكانت الفرقاطة "كيه.إن. إم هيلج" قد اصطدمت بناقلة نفط مسجلة في مالطة في الثامن من نوفمبر عام 2018 بالقرب من منشأة للنفط والغاز المسال في منطقة هوردالاند.

وأصيب سبعة من طاقم الفرقاطة بجروح طفيفة في الحادث.

وكانت الفرقاطة، التي دخلت الخدمة عام 2009 ويبلغ طولها 134 مترا، تبحر في طريقها إلى قاعدتها بالقرب من مدينة بيرجن، بعد المشاركة في مناورة لحلف الناتر، عندما وقع حادث التصادم مع ناقلة النفط.

اخبار متعلقة


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك