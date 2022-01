82 فيلما تحكى عن ظلم العنصرية وتعيد تقييم السلطة بمهرجان صندانس

الأعمال تقتحم مناطق شائكة لـ«ديانا» و«كوسبى» والحياة السرية للنساء فى الستينيات

قررت إدارة مهرجان صندانس السينمائى، أول المحطات المهمة فى أجندة المهرجانات الكبرى خلال 2022، إقامة الدورة الجديدة فى الفترة من 20 إلى 30 يناير الحالى افتراضيا عبر الانترنت بشكل نهائى بسبب ارتفاع أوميكرون.

يأتى القرار الجديد مغايرا لما أعلن من قبل بأن نسخة هذا العام ستكون مزيجًا من العرض الشخصى والافتراضى «هجين».

وقال المنظمون: «بينما نشعر بخيبة أمل لعدم تقديم التجربة الهجينة الكاملة والتجمع شخصيًا على النحو المنشود، سيظل الجمهور هذا العام يختبر سحر وطاقة مهرجاننا بأفلام جديدة جريئة، واكتشاف رواة قصص جدد، ولقاءات مباشرة مع الفنانين، ومنصة اجتماعية ومعرض مبتكر يمكن الوصول إليه عالميًا.. كان هذا قرارًا صعبًا اتخاذه. بصفتنا منظمة غير ربحية، فإن روح Sundance لدينا هى فى عمل شىء ما ضد الصعاب. ولكن مع توقع وصول أعداد الحالات إلى ذروتها فى مجتمعنا المضيف خلال أسبوع المهرجان، لا يمكننا عن قصد تعريض موظفينا ومجتمعنا للخطر».

تضم نسخة 2022 مجموعة من الأفلام المستقلة والوثائقية القوية عن مجموعة من الشخصيات الشهيرة مثل بيل كوسبى أحد أشهر الفنانين الكوميديين الأمريكيين من أصل أفريقى. والأميرة ديانا ومغنى الراب كانى ويست والنجمة لوسيل بول.

تضم تشكيلة هذا العام 82 فيلمًا روائيًا تمثل 28 دولة تم انتقاؤها من بين أكثر من 14.849 تقدمت للمشاركة.

وقال كيم يوتانى، مدير البرمجة فى مهرجان صندانس: »يعكس برنامج هذا العام إنتاج الأوقات المقلقة التى عشناها خلال العام ونصف العام الماضيين».

وأضاف يوتانى: «لقد رأينا الكثير من الأفلام التى تحتوى على عناصر إثارة نفسية أو رعب تقوم بأشياء مثيرة للاهتمام حقًا من التى سيكون لها مكان داخل البرنامج، وفى قسمنا الدرامى بالولايات المتحدة، هناك العديد من الأفلام التى كتبتها نساء تستكشف الظلم العنصرى ووضع النساء ذوات البشرة الملونة فى الأوساط الاجتماعية من خلال عدسة الأفلام.

منها فيلم «نحن بحاجة للحديث عن كوسبى We Need to Talk About Cosby، حيث يصور المخرج دبليو كاماو بيل القصة المعقدة لحياة نجم الكوميديا كوسبى وعمله، ويوازن أفعاله مقابل تأثيره العالمى الذى لا جدال فيه من خلال مقابلات مع كوميديين ومعلقين ثقافيين وصحفيين ونساء يكشفون لقاءاتهم الشخصية والمروعة مع كوسبى وقد أدين بجرائم جنسية وتسيير المخدرات ونزيل فى سجن بنسلفانيا الإصلاحى.

كما يستكشف العمل نقيض الشخصية العامة التى أصبحت بطلا، ليس فقط للشعب الأمريكى من أصل أفريقى ولكن لجميع الناس. الفيلم يتيح للمشاهدين فرصة إعادة النظر فى بصماته فى مجتمع حيث ثقافة الاغتصاب والرجولة السامة والرأسمالية، والتفوق الأبيض وكيفية إعادة تقييم الجنس، والسلطة.

وستعرض لقطات أرشيفية تلقى ضوءًا جديدًا على مساهمات كوسبى الثقافية وتأثيره فى ذروة عاره ــ متهم بالاغتصاب والاعتداء الجنسى وغير ذلك من أشكال سوء السلوك من قبل أكثر من 60 امرأة منذ ما يقرب من 60 عامًا..

المخرج دبليو كاماو بيل الذى نشأ وهو يعشق كوسبى، يكشف كيف يمكن أن تكون رغبة كوسبى فى السلطة، والتى دفعت نجاحه المهنى، نفس القوة الدافعة التى حفزت جرائمه المزعومة ضد النساء.

وقال بيل: «عندما كنت طفلا، كنت من أشد المعجبين بكل عروض كوسبى وأردت أن أصبح ممثلًا كوميديًا بسببه».

تقول مديرة المهرجان تابيثا جاكسون «لقد غامر كاماو بشجاعة فى منطقة معقدة للغاية ودقيقة من قصة بيل كوسبى، والتى لم يتم استكشافها بعد بهذا العمق. وتضيف إن وثيقة كوسبى هى تحليل ثقافى حقيقى لما حدث.

ومن ضمن المجموعة أيضًا فيلم لوسى وديزى Lucy and Desi اخراج آرون سوركين، وسيستكشف العمل الذى تقوم ببطولته نيكول كيدمان وخافيير بارديم صعود الأيقونة الكوميدية لوسيل بول، وعلاقتها مع ديزى أرناز، وكيف غيّرت المسرحية الهزلية الرائدة «أحب لوسى» هوليوود إلى الأبد، وعززت إرثها بعد وفاتها بفترة طويلة فى عام 1989.

ووصفت نيكول كيدمان لوسيل بول بأنها شخصية «معقدة»، وأنها قضت ساعات من العمل الجاد للتدريب على صوتها وحركاتها.

وأثارت نيكول أيضًا أنها أجبرت على القيام بالكثير من الأعمال التحضيرية للدور على Zoom بسبب الوباء.

واعترفت بأنها لم تدرك مدى كثافة الدور قبل الاشتراك فى المشروع «أنا سعيدة لأننى لم أدرك ذلك، لأنه من الأفضل ألا تعرف مسبقًا ما الذى ستذهب إليه مع أى شىء فى الحياة».

وفيلم «الأميرة» للمخرج إد بيركنز ويسلط الضوء على الحياة الخاصة للأميرة ديانا والأزمة النهائية التى امتدت فى جميع أنحاء النظام الملكى البريطانى بعد وفاتها المأساوية فى 19 أغسطس 1997.

ديانا أول فيلم وثائقى يعرض بالسينمات عن أميرة ويلز ومن المقرر افتتاحه فى دور السينما بالعالم فى صيف 2022 للاحتفال بالذكرى السنوية الخامسة والعشرين لوفاة ديانا المأساوية بالتزامن مع الذكرى ال25 لوفاة ديانا.

فيلم Call Jane، سيناريو وإخراج فيليس ناجى بطولة إليزابيث بانكس وسيجورنى ويفر وكيت مارا وكريس ميسينا، تدور أحداثه فى الستينيات حيث يصور شبكة الحياة الواقعية السرية للنساء فى أواخر الستينيات، وأوائل السبعينيات من القرن الماضى فى شيكاجو، اللواتى قدمن عمليات إجهاض آمنة ولكن غير قانونية. يعكس هبوطهن فى وقت واحد فى مثل هذه اللحظة الملحة للوصول إلى الإجهاض فى الولايات المتحدة، وذلك من خلال امرأة متزوجة تحمل حملًا غير مرغوب فيه فى وقت فى أمريكا حيث لا تستطيع إجراء عملية إجهاض قانونية وتعمل مع مجموعة من نساء الضواحى للحصول على المساعدة.

تتجاوز الأفلام الوثائقية أيضًا الأسماء الكبيرة والسير الذاتية تروى قصصا بمناهج مختلفة، حيث سيقدم المخرج رامين بحرانى فيلمه «الفرصة الثانية» حول مالك مطعم البيتزا المفلس الذى اخترع السترة المضادة للرصاص الحديثة، وفيلم رورى كينيدى «السقوط: القضية ضد بوينج»، الذى ينظر فى تحطم طائرتى بوينج 737 ماكس وما تلاها. ينظر آخرون إلى آخر سفينة تحمل أفارقة مستعبدين إلى الولايات المتحدة فى فيلم (سليل)، وأزمة صحة الأم الأمريكية فى فيلم «ما بعد الصدمة».

وتقدم المخرجة لينا دونهام فيلمها «عصا حاد» حول فتاة تبلغ من العمر 26 عامًا تبدأ علاقة غرامية مع رئيسها الأكبر سنًا، وسيعرض ميشيل هازانافيسيوس كوميديا ​​الزومبى، «Final Cut»، ويقدم ريلى ستيرنز فيلم «مزدوج» بطولة كارين جيلان بدور امرأة تحاول استنساخ نفسها بعد تشخيص نهائى.

هناك بعض العروض الأولى البارزة، مثل «هل أنا بخير؟» فيلم عن عالم صديقات من إخراج تيج نوتارو وستيفانى ألين وبطولة داكوتا جونسون وسونويا ميزونو.

تقوم إيفا لونجوريا بإخراج فيلم وثائقى عن التنافس بين الملاكمين أوسكار دى لا هويا وجوليو سيزار شافيز، ويعرض لجيسى أيزنبرج فيلم «عندما تنتهى من إنقاذ العالم» بطولة جوليان مور وفين وولفارد حول علاقة خاصة بين وابنها.

وفيلم الرعب «لن تكون وحيدًا» للمخرج جوران ستوليفسكى، حكاية تدور أحداثها فى مقدونيا فى القرن التاسع عشر، وفيلم الاثارة النفسى «مراقب» إخراج كلوى كونو حول امرأة تجد نفسها وحيدة فى مدينة جديدة فقط للتجسس على شخص ما يتجسس عليها مباشرة.

قال روبرت ريدفورد، مؤسس ورئيس معهد صندانس Sundance Institute: «هذا العام، نتطلع إلى الاحتفال بأكثر رواة القصص إبداعًا لهذا الجيل وهم يشاركون أعمالهم عبر مجموعة واسعة من الأنواع والأشكال». «لقد قدم هؤلاء الفنانون الضوء خلال أحلك الأوقات، ونتطلع إلى الترحيب برؤاهم الفريدة فى العالم وتجربتها معًا».

من المتوقع أن يكون فيلم Fire of Love للمخرجة سارة دوسا من أبرز الأحداث.

على جانب آخر يشارك السيناريست والمنتج محمد حفظى عضوا فى لجنة تحكيم مسابقة سينما العالم الدرامية التى تتنافس فيها أفلام من خارج الولايات المتحدة الأمريكية.