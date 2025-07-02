لميس الحديدي: هناك حملة في منتهى القسوة ضد أنغام وشيرين

علّقت الإعلامية لميس الحديدي على الجدل المثار حول الفنانة شيرين عبدالوهاب بعد حفلها في مهرجان "موازين" بالمغرب، قائلة: "شيرين قدمت حفلًا بعد غياب طويل عن الجمهور، خاصة الجمهور المغربي، حيث لم تغنِ هناك منذ تسع سنوات، الحضور كان كثيفًا وكبيرًا ضمن فعاليات مهرجان موازين، لكن لا يمكن إنكار أن الحفل لم يكن موفقًا، وهذا أمر واضح، أنا أحب شيرين، وهي غالية علينا جميعًا، وصوتها رائع، ودائمًا نقف إلى جوارها في أي أزمة تمر بها، لكن قول الحقيقة لا يقلل من الدعم".

وأضافت خلال تقديمها برنامج "كلمة أخيرة" عبر قناة ON: "بعض أجزاء الغناء في الحفل كانت (بلاي باك)، وهو ما أزعج الكثير من الجمهور المغربي، وده واضح من مقاطع الفيديو اللي وثّقت ردود الأفعال، في ناس دافعت عن شيرين، وقالوا إن طبيبها أكد تعرضها لوعكة صحية، لكنها أصرت على الغناء، كمان المايسترو الخاص بيها صرّح إن (البلاي باك) كان في أغنيتين بس".

وتابعت الحديدي: "لكن في طريق الدفاع عن شيرين، بدأنا نشوف حملة قاسية جدًا تجاه فنانة تانية كبيرة بنحبها وبنقدرها كلنا، وهي أنغام. فجأة ظهرت شائعات بتتهم أنغام إنها وراء الحملة ضد شيرين، وإنها أطلقت لجان إلكترونية ضدها، وإنها بتغير منها، الاتهامات دي مالهاش أي أساس من الصحة، وشفناها بتنتشر على السوشيال ميديا، شخصيًا، ما اهتمتش بيها، لكن استوقفتني".

وأوضحت أنها تواصلت مع الفنانة أنغام للاطمئنان عليها، وقالت: "بحكم صداقتي بيها، كلمتها علشان أطمن عليها، وفوجئت إنها في المستشفى بقالها كذا يوم، المفروض نسأل على بعض، وإحنا كإعلاميين لازم نكون حلقة وصل إنسانية بين الفنانين، مش نشارك في إذيتهم، أنغام بتتعرض لحملة وهي في المستشفى، وده وجعني على المستوى الشخصي".

وأردفت: "ليه بنحب نقارن الفنانين ببعض؟ ليه نحول الاختلاف لمشكلة؟ أنغام طلبت حاجة بسيطة جدًا من الناس: (سيبوني في حالي)، وده أبسط حق ليها".

واختتمت لميس الحديدي تعليقها قائلة: "عايزين ندعم فنانة مهمة زي شيرين، بس مينفعش نهرس فنانة تانية في الطريق. الرحمة لشيرين، والرحمة لأنغام. مش معقول عشان ندعم واحدة نؤذي التانية، شيرين نجمة مهمة، وعاوزينها ترجع وتقف على رجليها، الرحمة للجميع".".