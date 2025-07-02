وزير الخارجية الإيراني: مواقف أوروبا الخاطئة تجعل مسار الدبلوماسية أكثر صعوبة

أجرى وزير الخارجية الايراني عباس عراقجي، محادثة هاتفية مع منسقة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس، بشأن آخر التطورات الإقليمية "في أعقاب العدوان العسكري للكيان الصهيوني والولايات المتحدة على إيران"، بحسب ما أوردته وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء (إرنا).

وشدد عراقجي في المحادثة التي جرت بعد ظهر أمس الثلاثاء، على "مسؤولية جميع الحكومات في إدانة العدوان العسكري لهذا الكيان وأمريكا على إيران"، وقال: "إن أي تصريحات تبرر، ضمنيا أو صراحة، الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي والجرائم التي يرتكبها الكيان الصهيوني تعتبر مشاركة وتواطؤا في الجرائم المرتكبة"، بحسب ما نقلته "إرنا".

وأضاف: "بوقف عدوان الكيان الصهيوني، أوقفنا عملياتنا الدفاعية وأظهرنا حسن نيتنا. هذا الإجراء يظهر بوضوح أن الجمهورية الإسلامية الإيرانية، على عكس وجود الكيان الصهيوني المُحرِّض للحرب، لم تكن البادئة بالحرب ولا ترغب في استمرارها".

كما أكد وزير الخارجية الإيراني على عدم ثقة إيران بالولايات المتحدة، حيث قال: "لقد شُنَّت الاعتداءات العسكرية من قِبَل الكيان الصهيوني واميركا على بلدنا بينما كانت إيران في خضم المفاوضات والدبلوماسية، وكانت اميركا هي التي خانت المفاوضات والدبلوماسية".

وذكرت وكالة الجمهورية الإسلامية للأنباء أن عراقجي انتقد مواقف بعض الدول الأوروبية والمدير العام للوكالة الدولية للطاقة الذرية خلال إصدار قرار مجلس محافظي الوكالة، "ودعمها المستمر للعدوانين الصهيوني والأمريكي على إيران، وعدم إدانة هذا العمل المتهور للمعتدين باستهداف المنشآت النووية السلمية الإيرانية"، محذرا من "استمرار هذا النهج الهدام من قبل بعض الدول الأوروبية، وما قد يؤدي إليه ذلك من المزيد من تعقيد الأوضاع القائمة وجعل المسار الدبلوماسي أكثر صعوبة".