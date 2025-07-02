رد النائب محمد عطية الفيومي، رئيس لجنة الإسكان بمجلس النواب، على خطة الحكومة لتوفير السكن البديل بمشروع قانون الإيجار القديم، قائلا إن المستشار محمود فوزي وزير الشئون النيابية صرح في أكثر من مناسبة بإطلاق منصة إلكترونية لاستقبال الطلبات.

وأضاف خلال تصريحات تلفزيونية ببرنامج «الحياة اليوم» أن الطلبات ستدرس كل حالة لتحديد الحالة الاقتصادية والاجتماعية، مع تحديد المستوى والسعر، بحيث لا يكون نفس السعر المرتفع لوحدات الإسكان الاجتماعي، مع وضع شروطا خاصة للتمويل العقاري للحالات ممن تخطت عمر الـ 50.

ورأى أن «الصخب الزائد» الذي شهدته جلسات البرلمان الأخيرة يعود بشكل مباشر إلى «التوقيت السيء» لطرح القانون، في ظل اقتراب موعد الانتخابات.

وقال: «الجلسة شهدت صخبا وحماسا زائدا بسبب التوقيت، نحن مقبلون على انتخابات، وهذا أمر واضح، عندما سُئلت الأحزاب، كانت إجابة كل حزب وعينه على الشارع، مش على الموضوع، وهذه مسألة طبيعية وليست خطأ، التوقيت غير مناسب، باب الترشح لانتخابات الشيوخ سيُفتح السبت، تليها انتخابات النواب بعد شهر، طبيعي».

واستشهد بتجربة مجلس العموم البريطاني، قائلا: «اتخذوا قرارا في مرة بإذاعة الجلسات على الهواء، ثم أحضروا معهدا متخصصا في علم الاجتماع لتحليل سلوك النواب قبل وبعد القرار، التوصيات كانت أن النائب بعد إذاعة الجلسات أصبح عينه على الناخب والشارع، وليس على الموضوع، فالموضوعية تختفي قليلا».

كما كشف عن أساليب ضغط يتعرض لها النواب اليوم من مجموعات الملاك والمستأجرين، قائلا: «حاليا قالوا لي إن المستأجرين والملاك بيعملوا قوائم سوداء للنواب.. بيعملوا إرهاب يعني! حد قال لي بيعملوا قوائم سوداء للنواب اللي هيوافقوا، وبدأت التهديدات فعلا على السوشيال ميديا بأن: اللي هيوافقوا محدش ينتخبه».