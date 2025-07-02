أكسيوس: لقاء مقرر بين ويتكوف ووزير إسرائيلي لمناقشة الأفكار الأمريكية بشأن خطة ما بعد الحرب في غزة

نقل موقع "أكسيوس" الأمريكي عن مسئولين ومصادر مطلعة قولهم إن لقاء مقررا بين المبعوث ستيف ويتكوف والوزير الإسرائيلي رون ديرمر، الثلاثاء، لمناقشة الأفكار الأمريكية بشأن خطة ما بعد الحرب في غزة.

وأضاف "أكسيوس" أنه من المتوقع أن يطلع ويتكوف ديرمر على جهود تأمين وقف لإطلاق النار مع حماس لمدة 60 يوما، مشيرا إلى أن لقاء مقررا بين ويتكوف وديرمر اليوم لمناقشة الأفكار الأمريكية بشأن خطة ما بعد الحرب في غزة.

وأكد "أكسيوس" أن ويتكوف كان في الأيام الأخيرة على تواصل مع مسئولين وسطاء لصياغة اقتراح محدث للصفقة وويتكوف أوضح للوسطاء أن ترامب يعتزم الضغط من أجل التوصل إلى اتفاق في الأيام المقبلة.

وأكد ان أفكار ترامب بشأن اليوم التالي في غزة عامة للغاية ومستعدون لتعديل لغة الاتفاق لجعله أكثر قبولا لحماس لكن لن نوافق مسبقا على إنهاء الحرب.