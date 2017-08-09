سول وواشنطن تخططان لإجراء مناورة عسكرية مشتركة في فبراير المقبل

أعلنت وزارة الدفاع الكورية الجنوبية، اليوم الأربعاء، أن سول وواشنطن تخططان لإجراء مناورة عسكرية مشتركة الشهر المقبل في إطار سيناريو استخدام بيونج يانج لسلاح نووي.

وأوضحت الوزارة -وفقا لما أوردته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"- أنه من بين الخطط الأخرى، تنوي الدولتان عقد تدريبات الربيع لمدة 11 يومًا بلا انقطاع، وإجراء اختبار نهائي لصاروخ فضائي يعمل بالوقود الصلب محلي الصنع وإطلاق أول قمر صناعي كوري للمراقبة العسكرية.

وقال مسؤول في الوزارة "إنه من المتوقع أن يناقش البلدان خلال التدريبات ردود فعل منسقة على سيناريو استخدام كوريا الشمالية قوتها النووية، بما في ذلك إجراءات التعاون مع المجتمع الدولي"، مشيرا إلى أن المناورات النظرية في الماضي ركزت بشكل كبير على المناقشات حول الردع وإدارة الأزمات.

وتم إطلاق المناورات النظرية في 2011، وتم عقدها سنويا، ولكن في ظل إدارة مون جيه-إن الليبرالية السابقة التي حرصت على التقارب بين الكوريتين، أجريت المناورات مرتين فقط، بما يشكل، المناورات الأخيرة والسابعة في سول في سبتمبر 2021.