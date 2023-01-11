أمريكا واليابان تناقشان اليوم رؤيتهما المشتركة لتحالف حديث يتصدى لتحديات القرن الـ21

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يستضيف وزير الخارجية الأمريكي أنتوني بلينكن، ووزير الدفاع الأمريكي لويد أوستن، اجتماع اللجنة الاستشارية الأمنية الأمريكية - اليابانية لعام 2023 بمشاركة نظيريهما اليابانيين هاياشي يوشيماسا وهامادا ياسوكازو في وقت لاحق من اليوم الأربعاء بمقر الخارجية الأمريكية.

وأكدت وزارة الخارجية الأمريكية، في بيان نشرته عبر موقعها الإلكتروني، أن التحالف بين الولايات المتحدة واليابان هو حجر الزاوية الدائم لمنطقة المحيطين الهندي والهادئ الحرة والمفتوحة.

وأضافت أنه من المقرر أن تناقش الولايات المتحدة واليابان رؤيتهما المشتركة لتحالف حديث يتصدى لتحديات القرن الحادي والعشرين في منطقة المحيطين الهندي والهادئ وحول العالم.

وبحسب البيان، يشارك وزراء الخارجية والدفاع الأربعة في لقاء صحفي مشترك حول نتائج الاجتماع الوزاري لهذا العام في قاعة بنجامين فرانكلين بوزارة الخارجية الأمريكية.