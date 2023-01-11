موسكو تسمح لكازاخستان بضخ نفط عبر الخطوط الروسية إلى ألمانيا

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قالت الحكومة الكازاخستانية، إنها تلقت إذنا من موسكو لاستخدام البنية التحتية لخطوط الأنابيب الروسية لتصدير النفط إلى ألمانيا.

ونقلت وكالة أنباء "إنترفاكس" الروسية عن وزير الطاقة الكازاخستاني بولات أكتشولاتوف قوله: "لدينا التأكيد الشفوي"، مضيفا أنه يمكن ضخ 20 ألف طن من النفط الكازاخستاني إلى ألمانيا خلال شهر كانويناير الجاري.

وأوضح أنهم في انتظار الموافقة الرسمية من روسيا من أجل تحديد تاريخ البدء لعمليات التوريد.

ولا تستورد ألمانيا النفط الروسي منذ بداية هذا العام بسبب الحرب الروسية أوكرانيا وما نتج عنها من عقوبات ضد موسكو.

وبعد حظر واردات النفط الروسي عبر ناقلات يُطبق اعتبارا من بداية هذا العام حظر واردات نفطية من روسيا عبر خط أنابيب "دروجبا".

وتبحث مصفاة "بي سي كيه" في مدينة شفيت الألمانية عن بدائل للنفط الروسي، والمصفاة مهمة لتزويد شرق ألمانيا بالنفط.

وأعلنت وزارة الاقتصاد الألمانية مؤخرا، أنه من المقرر تسليم النفط الكازاخستاني لمصفاة "بي سي كيه" في يناير الجاري.

ويجرى حاليا تنظيم تقديم عطاءات لهذا الغرض في كازاخستان.

ووفقا لأكتشولاتوف، يمكن لكازاخستان تسليم 1.5 مليون طن من النفط الخام إلى ألمانيا خلال العام، مضيفا أنه يمكن للدولة أن تزيد صادراتها من 6 إلى 7 ملايين طن سنويا على أكثر تقدير.ديسمبر الماضي أعلن وزير الطاقة الروسي ألكسندر نوفاك أن القيادة الروسية مستعدة من حيث المبدأ لإتاحة خط أنابيب "دروجبا" لتصدير النفط الكازاخستاني.

وتم إنشاء خط أنابيب "دروجبا" خلال الفترة من عام 1959 حتى عام 1964،ويمتد على ثلاثة خطوط من الأراضي الروسية إلى أوروبا الغربية.

ويمر الخط الشمالي عبر بولندا إلى ألمانيا ليصل إلى مصفاة شفيت.