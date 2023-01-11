أكّد رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية نجيب ميقاتي، نيته عقد جلسة لمجلس الوزراء مطلع الأسبوع المقبل، لإعطاء سلفة لمؤسسة كهرباء لبنان.

وأكّد الرئيس ميقاتي لـصحيفة "النهار" المحلية، اليوم الأربعاء، أنه "لا يوجد إمكان لإعطاء سلفة لكهرباء لبنان إلا بمرسوم من مجلس الوزراء ولا يمكن التصرف بعكس ما ينصّ عليه قانون المحاسبة العمومية. لذلك، ستُعقد جلسة لمجلس الوزراء".

وأضاف "في وقت استُكمل وضع مشروع جدول أعمالها لكنها ستتأخر إلى مطلع الأسبوع المقبل لاعتبارات اجتماعية استجدّت في الساعات الماضية وحتّمت الإرجاء".

وردا على سؤال حول الجهات التي تقف إلى جانبه في انعقاد الجلسة الحكومية، أجاب الرئيس ميقاتي "لن أسأل من يمكن أن يحضر الجلسة أو يتغيب عن حضورها بل سأعقدها. تشاورت مع البعض في هذا الخصوص، وليتحمل جميع الوزراء مسؤولياتهم".

وعن تشنجات العلاقة مع رئاسة "التيار الوطني الحرّ"، قال ميقاتي "في الظاهر لا شيء تغيّر والتباينات مستمرة ولا بوادر للحلحلة".

وتابع ميقاتي "لست أهوى الدخول في مشاكل ونزاعات مع أي من الأطراف، لكنّ الطريقة السلبية التي يعتمدها (التيار الوطني الحرّ) في التعامل مع المسائل هي بمثابة المشكلة بذاتها".

يذكر أن أولى جلسات مجلس الوزراء بعد الشغور الرئاسي انعقدت في الخامس من ديسمبر الماضي برئاسة رئيس حكومة تصريف الأعمال نجيب ميقاتي وغياب سبعة وزراء لاعتراضهم على انعقاد الجلسة من منطلق دستوري وميثاقي.

واعتبر رئيس "التيار للوطني الحر" النائب جبران باسيل أن جلسة مجلس الوزراء السابقة "غير دستورية وغير شرعية وغير ميثاقية"، ذاكرا أنها "إعدام للدستور وضربة قاتلة للطائف وطعنة باتفاق وطني حصل وأعلن عنه في مجلس النواب".