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توفر 3 جوازات سفر آسيوية لحامليها حرية سفر عالمية أكبر من تلك الموجودة في أي دولة أخرى، وفقًا لتقرير ربع سنوي جديد أصدرته شركة الاستشارات العالمية للمواطنة والإقامة «هينلي وشركاءه»، ومقرها لندن.

وبحسب ما نشره موقع «CNN عربية»، اليوم الأربعاء، تقدمت اليابان على كل من سنغافورة وكوريا الجنوبية، لتوفر لمواطنيها إمكانية الوصول من دون تأشيرة إلى 193 وجهة في جميع أنحاء العالم، بينما تشاركت سنغافورة وكوريا الجنوبية مناصفة المركز الثاني بإمكانية الوصول إلى 192 وجهة.

وبعد عودة انفتاح منطقة آسيا والمحيط الهادئ عقب استجابتها الحذرة لجائحة «كوفيد-19»، فمن المرجح أن يستفيد مواطنوها من حرية السفر مرة أخرى.

ويبلغ معدل السفر العالمي الآن حوالي نسبة 75% من مستويات ما قبل الجائحة، وفقًا لأحدث إصدار لمؤشر «هينلي وشركاءه»، والذي يستند إلى بيانات من الاتحاد الدولي للنقل الجوي.

وتحتل بعض الدول الأوروبية مراكز قريبة من الصدارة ضمن القائمة.

وتتقاسم ألمانيا وإسبانيا المركز الثالث مع إمكانية الوصول إلى 190 وجهة، تليهما في المركز الرابع كل من فنلندا، وإيطاليا، ولوكسمبورغ بمجموع 189 وجهة.

وفي المركز الخامس، تناصفت كل من النمسا، والدنمارك، وهولندا، والسويد بمجموع 188 وجهة، بينما احتلت فرنسا، وأيرلندا، والبرتغال، والمملكة المتحدة المركز السادس.

وانضمت نيوزيلندا والولايات المتحدة إلى المركز السابع، إلى جانب كل من بلجيكا، والنرويج، وسويسرا، وجمهورية التشيك.

ويأتي المواطنون الأفغان في أسفل المؤشر مرة أخرى، ويمكنهم الوصول إلى 27 دولة فقط من دون الحاجة إلى تأشيرة مسبقة.

وتُعد قائمة «هينلي وشركاءه» واحدة من مؤشرات عدة أنشأتها الشركات المالية، لتصنيف جوازات السفر العالمية، وفقًا لإمكانية الوصول التي توفرها لمواطنيها.

ويقدم المؤشر تصنيفًا لـ199 جوازًا للسفر حول العالم، بحسب عدد الدول والأقاليم التي يمكن لحامليها السفر إليها من دون تأشيرة مسبقة، ويتم تحديثه في الوقت الفعلي على مدار العام، عندما تدخل تغييرات سياسة التأشيرة حيز التنفيذ.

أفضل جوازات السفر التي يمكن حملها في عام 2023، حسب مؤشر «هينلي وشركاءه»:

1. اليابان (193 وجهة)

2. سنغافورة وكوريا الجنوبية (192 وجهة)

3. ألمانيا وإسبانيا (190 وجهة)

4. فنلندا، وإيطاليا، ولوكسمبورغ (189 وجهة)

5. النمسا، والدنمارك، وهولندا، والسويد (188 وجهة)

6. فرنسا، وأيرلندا، والبرتغال، والمملكة المتحدة (187 وجهة)

7. بلجيكا، ونيوزيلندا، والنرويج، وسويسرا، والولايات المتحدة، وجمهورية التشيك (186 وجهة)

8. أستراليا، وكندا، واليونان، ومالطا (185 وجهة)

9. هنغاريا وبولندا (183 وجهة)

10. ليتوانيا وسلوفاكيا (182 وجهة)

أسوأ جوازات السفر التي يمكن حملها في عام 2023:

- كوريا الشمالية (40 وجهة)

- نيبال والأراضي الفلسطينية (38 وجهة)

- الصومال (35 وجهة)

- اليمن (34 وجهة)

- باكستان (32 وجهة)

- سوريا (30 وجهة)

- العراق (29 وجهة)

- أفغانستان (27 وجهة)