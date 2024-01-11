منتخب اليد يواجه الكونغو في البروفة الأخيرة قبل أمم إفريقيا

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يخوض منتخب مصر لكرة اليد بقيادة الإسباني خوان كارلوس باستور مباراة ودية غدا الجمعة مع الكونغو بررزافيل في السادسة مساء استعدادا لبطولة كأس الأمم الإفريقية التي تستضيفها مصر خلال الفترة من 17 إلى 27 يناير الجاري بصالة استاد القاهرة الدولي.

وخاض المنتخب المصري بطولة الدوري الذهبي بالدنمارك، واستطاع تحقيق الفوز على منتخبي النرويج وهولندا، بينما تلقى الهزيمة من منتخب الدنمارك.

ويواجه منتخب مصر نظيره منتخب غينيا يوم الأربعاء الموافق 17 يناير المقبل في افتتاح البطولة الأفريقية، وذلك في تمام الساعة الثامنة مساءً بتوقيت القاهرة.

وقد أسفرت قرعة البطولة الأفريقية عن وقوع المنتخب المصري في المجموعة الثانية بجوار كلًا من: “غينيا، الكاميرون، والكونغو برازافيل“.

وتستضيف مصر البطولة الأفريقية بمشاركة 16 دولة وهم:” مصر والجزائر وتونس وأنجولا وكاب فيردي وغينيا والكونغو برازافيل والجابون والكاميرون وليبيا والمغرب ونيجيريا ورواندا وزامبيا والكونغو الديمقراطية وكينيا“.

ويتأهل الفائز بكأس الأمم الأفريقية للرجال لكرة اليد مباشرة إلى دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024.

الجدير بالذكر أن منتخب مصر هو حامل لقب آخر نسختين من كأس الأمم الأفريقية في تونس 2020 ومصر 2022.