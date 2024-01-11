وزير العدل الفلسطيني: ندعو الدول العربية لتأييد دعوى جنوب إفريقيا والانضمام إلى المرافعات

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قال وزير العدل الفلسطيني محمد الشلالدة، إن دعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية بتهمة ارتكاب إسرائيل إبادة جماعية بحق المدنيين الفلسطينيين خلال الحرب الدائرة على غزة؛ «انكشاف لدولة الفصل العنصري والدولة الصهيونية».

وأضاف خلال تصريحات لـ«القاهرة الإخبارية» مساء الخميس، أن إصدار محكمة العدل الدولية أحكام قضائية حول جرائم الإبادة الجماعية؛ من شأنه أن يسهل ملاحقة قادة الاحتلال ابتداء من رئيس الوزراء انتهاء بالمسئولين عن إصدار قرارات الإبادة أمام القضاء الجنائي الدولة ممثلا بالمحكمة الجنائية الدولية.

ودعا الدول العربية والمجتمع الدولي إلى الانضمام لدعوى جنوب إفريقيا، قائلا: «ندعو الدول العربية والإسلامية وكل دول العالم؛ لتأييد دعوى جنوب أفريقيا سواء بالانضمام إلى المرافعات القانونية أو بإصدار البيانات».

وأشار إلى ذهاب جنوب إفريقيا إلى محكمة العدل الدولية في أعقاب فشل السلطة التنفيذية بهيئة الأمم المتحدة؛ بوقف جرائم الإبادة الجماعية بقطاع غزة جراء استغلال الولايات المتحدة حق النقض الفيتو؛ من أجل تعطيل القانون ومنح الاحتلال الضوء الأخضر للاستمرار في انتهاكاته.

واتهم الولايات المتحدة بكونها «المحرض الأساسي على ارتكاب جريمة الإبادة الجماعية بقطاع غزة»، مؤكدا أن تحريض الأخيرة يمثل أحد أجزاء تلك الجريمة.

وأضاف أن دعوى جنوب إفريقيا أمام محكمة العدل الدولية؛ ترسخ لمبدأ سيادة القانون الدولي وتطبيق مبادئ العدالة والإنصاف، لافتا إلى جواز توجه جنوب إفريقيا إلى مجلس الأمن؛ لإجبار إسرائيل على وقف الإبادة الجماعية حال عدم التزام الاحتلال بتطبيق التدابير المؤقتة الصادرة عن محكمة العدل.