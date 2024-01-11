يستعد منتخب مصر لبدء مشواره في بطولة كأس الأمم الأفريقية، وذلك بمواجهة موزمبيق في افتتاح منافسات الجولة الأولى للمجموعة الثانية، والتي تضم أيضا غانا والرأس الأخضر.

منتخب موزمبيق رغم كونه "تميمة حظ" بالنسبة للمنتخب المصري في مشواره الأفريقي عندما يتقابل المنتخبان سوياً بدور المجموعات، لكن المنتخب المُلقب بـ "المامبا" لكنه يضم بعض اللاعبين الذين ربما يكونون فرسان رهان بالنسبة للمدرب شيكينيو كوندي.

ويعد النجم الأبرز في صفوف موزمبيق هو الظهير الأيسر رينيلدو ماندافا المحترف في صفوف أتلتيكو مدريد الإسباني.

صاحب الـ 29 عاما يعد الأعلى من حيث القيمة التسويقية في صفوف موزمبيق، بل أن قيمته السوقية – بحسب موقع ترانسفير ماركت – ربما تعادل قيمة المنتخب ككل، حيث تصل لـ 14 مليون يورو.

ولعب ماندافا مسيرة احترافية طويلة، حيث انتقل من الدوري المحلي إلى بنفيكا "ب"، ثم فافي ومنه إلى كوفيلها، وانتقل للدوري الفرنسي عبر بوابة نادي ليل، وفي يناير 2022 انتقل إلى أتلتيكو مدريد.

ورغم أنه لم يشارك الموسم الحالي سوى في مباراة واحدة بالليجا، لكنه إجمالا خاض 55 مباراة لم يسجل أو يصنع خلالها أهداف في 4391 دقائق لعب.

سجل إجمالا في مسيرته 7 أهداف وصنع هدفاً وحيداً، أما مع المنتخب فقد لعب 35 مباراة وسجل هدفين، وبدأت مسيرته الدولية من 2014.

ثاني اللاعبين البارزين في صفوف "المامبا" هو المهاجم الشاب جيني كاتومو، اللاعب صاحب الـ 22 عاما، يدافع عن ألوان سبورتنج لشبونة البرتغالي، وبحكم أن اللغة البرتغالية هي الرسمية الأولى في دولة موزمبيق فقد أصبح انتقال اللاعبين إلى الدوري البرتغالي أمراً يسيراً كما هو الحال بالنسبة للاعبي الرأس الأخضر وكذلك غينيا بيساو بسبب اللغة.

ولعب كاتومو خلال مسيرته في أنيدة برتغالية عدة منذ 2019 مثل أمورا وفيتوريا جيماريس وماريتمو قبل أن يستقر مع سبورتنج لشبونة الذي كان ثاني محطاته في البرتغال على مستوى فرق الناشئين.

ولعب جيني 21 مباراة سجل خلالها هدفين وصنع مثلهما، أما في مسيرته الدولية التي بدأت منذ 2019، فقد سجل 4 أهداف في 18 مباراة، وتبلغ قيمته السوقية 4 ملايين يورو وهو ثاني أعلى اللاعبين.

اللاعب الثالث هو برونو لانجا وهو مدافع أيضا وتحديداً يلعب في قلب الدفاع، وتبلغ قيمته السوقية 1.5 مليون يورو، حيث يلعب في تشافيز البرتغالي.

لانجا صاحب الـ 26 عاما، كان قد شارك في 16 مباراة هذا الموسم وسجل خلالها هدفاً وحيداً.

أما على الصعيد الدولي فقد سجل هدفاً وحيداً في 13 مباراة وبدأ مشواره مع المنتخب منذ 2016.