المشرق الإماراتي يخفض حدود استخدام البطاقات الائتمانية بالعملات الأجنبية

خفض بنك المشرق الإماراتي في مصر، حدود استخدام البطاقات الائتمانية بالعملات الأجنبية.

وأعلنت عدة بنوك، عن تغيير حدود الإنفاق الدولية على بطاقات الائتمانية عند السفر للخارج.

وأرسلت البنوك، رسائل نصية بعث بها لعملائه أن ضوابط الحصول على موافقات حدود الإنفاق الدولية التي تم إصدارها مسبقًا للعملاء خلال السفر للخارج، ستظل كما هي دون تغيير حتى نهاية المدة المحددة.

وأصدرت بنوك نهاية ديسمبر الماضي تعليمات بوقف استخدام أية بطاقات ائتمان حديثة تستخدم في الخارج طالما لم يمر على تاريخ أصدرها ستة أشهر.

وأرجعت القرار إلى سوء الاستخدام والالتفاف على قرارات صادرة بترشيد الاستخدام والعملة في ظل المشاكل المتزايد من الضغوط على النقد الأجنبي.

وأضافت المصادر: "ضغط كبير على فتح الحسابات البنكية من قبل العملاء الراغبين في السفر وذلك لاستخدام القيمة الدولارية المحددة لحساباتهم، أثناء وجودهم في الخارج، وهو ما دفع إلى إصدار تعليمات شفهية لوقف التعامل بها بالخارج حتى لا يؤثر ذلك على الحصيلة الدولارية بالداخل".

في سياق متصل، قالت مصادر مصرفية إنه قد تم فرض قيود جديدة على حاملي بطاقات الائتمان في مصر للحد من الاستخدام السيئ لها مما يتسبب في نزيف العملة الأجنبية.