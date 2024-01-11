 استشهاد الصحفي الفلسطيني محمد الثلاثيني جراء قصف طائرات الاحتلال منزله في مدينة غزة - بوابة الشروق
الخميس 11 يناير 2024 12:16 م القاهرة القاهرة 24°
أعداد جريدة الشروق
أحدث الأخبار

الأكثر قراءة

قد يعجبك أيضا

شارك برأيك

هل تؤيد دعوات مقاطعة بعض المطاعم التي ثبت دعمها لجنود الاحتلال؟

النتـائـج تصويت

استشهاد الصحفي الفلسطيني محمد الثلاثيني جراء قصف طائرات الاحتلال منزله في مدينة غزة

وكالات
نشر في: الخميس 11 يناير 2024 - 11:14 ص | آخر تحديث: الخميس 11 يناير 2024 - 11:14 ص

استُشهد عشرات المواطنين الفلسطينيين، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال المتواصل على أنحاء متفرقة في قطاع غزة، جوا وبرا وبحرا، في اليوم السابع والتسعين من العدوان.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، صباح الخميس، بوصول جثامين ستة شهداء إلى مستشفى غزة الأوروبي شرق محافظة خان يونس، جراء قصف الاحتلال المتواصل.

واستُشهد الصحفي محمد الثلاثيني، جراء قصف طائرات الاحتلال منزله في مدينة غزة، ما يرفع حصيلة الشهداء من الصحفيين إلى 112 منذ بدء العدوان، في السابع من شهر أكتوبر الماضي.

كما تعرضت مخيمات النصيرات، والبريج، والمغازي وسط قطاع غزة، لقصف مدفعي مكثف.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي إلى 23 ألفًا و357 شهيدًا، و59 ألفًا و410 جرحى.


خدمة الشروق للرسائل القصيرة SMS.. اشترك الآن لتصلك أهم الأخبار لحظة بلحظة

قد يعجبك أيضا

شارك بتعليقك