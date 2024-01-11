استشهاد الصحفي الفلسطيني محمد الثلاثيني جراء قصف طائرات الاحتلال منزله في مدينة غزة

استُشهد عشرات المواطنين الفلسطينيين، وأصيب آخرون، في قصف الاحتلال المتواصل على أنحاء متفرقة في قطاع غزة، جوا وبرا وبحرا، في اليوم السابع والتسعين من العدوان.

وأفاد مراسل وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا»، صباح الخميس، بوصول جثامين ستة شهداء إلى مستشفى غزة الأوروبي شرق محافظة خان يونس، جراء قصف الاحتلال المتواصل.

واستُشهد الصحفي محمد الثلاثيني، جراء قصف طائرات الاحتلال منزله في مدينة غزة، ما يرفع حصيلة الشهداء من الصحفيين إلى 112 منذ بدء العدوان، في السابع من شهر أكتوبر الماضي.

كما تعرضت مخيمات النصيرات، والبريج، والمغازي وسط قطاع غزة، لقصف مدفعي مكثف.

وفي حصيلة غير نهائية، ارتفع عدد الشهداء في قطاع غزة منذ بدء العدوان الإسرائيلي في السابع من أكتوبر الماضي إلى 23 ألفًا و357 شهيدًا، و59 ألفًا و410 جرحى.