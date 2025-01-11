زيلينسكي: أسر جنديين كوريين شماليين يقاتلان لصالح روسيا في كورسك

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كشف الرئيس الأوكراني فولوديمير زيلينسكي، اليوم السبت، عن أسر جنديين كوريين شماليين خلال القتال في منطقة كورسك الروسية جنوبي البلاد.

وأضاف زيلينسكي عبر وسائل التواصل الاجتماعي أن الرجلين نجيا رغم إصاباتهما خلال القتال وتم نقلهما إلى كييف حيث يقوم عناصر الاستخبارات الأوكرانية باستجوابهما.

وقال إنه سيتم السماح للصحافة بالوصول إلى الأسيرين، مضيفا: "يجب أن يعرف العالم ما يحدث".

ولم تكن هذه أول مرة يشير فيها زيلينسكي إلى أسرى من كوريا الشمالية، لكنه أشار إلى أن الأسرى السابقين قد توفوا متأثرين بإصاباتهم.

ويعتقد أن كوريا الشمالية أرسلت حوالي 12 ألف جندي إلى روسيا لدعم غزوها الشامل لأوكرانيا الذي بدأ في فبراير 2022.

وتستخدم موسكو حاليا الجنود الكوريين الشماليين لتعزيز وحداتها في الهجوم المضاد في منطقة كورسك، التي استولت القوات الأوكرانية على أجزاء منها في هجوم مفاجئ في أغسطس الماضي.

ووفقا لتقديرات كل من أوكرانيا والولايات المتحدة، فإن الجنود الكوريين الشماليين يتعرضون لخسائر كبيرة هناك.