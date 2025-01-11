انهارت الفنانة نشوى مصطفى، بالبكاء في أولى حلقات برنامجها، وذلك في أول ظهور إعلامي لها بعد وفاة زوجها في 28 ديسمبر الماضي.

وبدأت تقديم برنامج «بنت البلد» عبر شاشة «CBC سفره» بصعوبة بالغة، قائلة: «في الحقيقة، أنا مش عارفة أبدأ الحلقة النهارده إزاي؛ لكن فيه التزامات في الحياة بتجبرنا إننا لازم نشتغل، أنا ما كنتش عايزة أكون موجودة النهارده، علشان ما حبيتش أزعج حضراتكم بشيء شخصي، سامحوني، هحاول أتماسك قدر استطاعتي».

ووجهت حديثها باكية للجمهور: «من فضلكم، اللي بيحب ربنا لو سمحتم يدعي لزوجي بالرحمة».

ووجهت الشكر إلى ضيفتها الداعية الإسلامية الدكتورة نيفين مختار لحضورها معها في الحلقة، قائلة: «ضيفتي الموجودة معي في الحلقة، لها دين في رقبتي؛ لأنها كانت موجودة بجانبي في أصعب لحظات حياتي، وشرفتني وقت الصلاة على زوجي، من غير ما أطلب منها بشكل شخصي».

وواصلت حديثها متأثرة: «أنا استبشرت أول ما شفتك، وحسيت إن ربنا بعتك ليا في الوقت ده، شكرًا»

من جانبها، قالت الدكتورة نيفين مختار، إن ما دفعها للحضور هو منشورها الذي دعت فيه «كل من يحب الله أن يصلي على زوجها»، مشيرة إلى أن سرعة استجابة الناس للدعوة وتوافدهم للصلاة عليه يدل على مكانته ومحبة الله له ولزوجته، داعية الفنانة نشوى مصطفى للتماسك؛ لأن الموت قضاء الله المحتوم.

وردت الفنانة نشوى مصطفى باكية: «اللهم.. لا اعتراض، أنا مسلمة، ومسلمة أمري لله، وكلنا هنموت، لكن أنا مش عارفة أعيش، عشرة ٣٣ سنة لم أر منه غير كل خير ومودة واحتواء وطمأنينة وسند ودعم وحسن تربية لأولادي».