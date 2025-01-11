حمد إبراهيم يعلن تشكيل الإسماعيلي لمباراة البنك الأهلي في الدوري

أعلن حمد إبراهيم، المدير الفني للإسماعيلي، تشكيل الدراويش لمباراة البنك الأهلي، اليوم السبت، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز.
يتواجد الإسماعيلي في المركز الـ14 ولديه 7 نقاط، بينما يأتي البنك الأهلي في المركز العاشر ولديه 8 نقاط.
وجاء تشكيل الإسماعيلي على النحو التالي:
حراسة المرمى: كمال السيد.
خط الدفاع: حاتم سكر ،عبد الكريم مصطفى ، عماد حمدي ، محمد نصر.
خط الوسط:عبد الرحمن الدح ، نادر فرج ، محمد بيومي ، إيريك تراوري ،مروان حمدي.
خط الهجوم: خالد النبريصي.
وتواجد على مقاعد البدلاء:
أحمد عادل ، على الملواني ، هشام محمد ، محمد عبد السميع ، عبد الله محمد ، محمد خطاري ، عمر القط ، محمد حسن ، حسن صابر.