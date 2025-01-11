 حمد إبراهيم يعلن تشكيل الإسماعيلي لمباراة البنك الأهلي في الدوري - بوابة الشروق
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أعداد جريدة الشروق
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حمد إبراهيم يعلن تشكيل الإسماعيلي لمباراة البنك الأهلي في الدوري

محمد ثابت
نشر في: السبت 11 يناير 2025 - 3:21 م | آخر تحديث: السبت 11 يناير 2025 - 3:22 م

أعلن حمد إبراهيم، المدير الفني للإسماعيلي، تشكيل الدراويش لمباراة البنك الأهلي، اليوم السبت، على ستاد القاهرة الدولي، ضمن منافسات الجولة الثامنة من الدوري الممتاز.

يتواجد الإسماعيلي في المركز الـ14 ولديه 7 نقاط، بينما يأتي البنك الأهلي في المركز العاشر ولديه 8 نقاط.

وجاء تشكيل الإسماعيلي على النحو التالي:

حراسة المرمى: كمال السيد. 

خط الدفاع: حاتم سكر ،عبد الكريم مصطفى ، عماد حمدي ، محمد نصر.

خط الوسط:عبد الرحمن الدح ، نادر فرج ، محمد بيومي ، إيريك تراوري ،مروان حمدي. 

خط الهجوم: خالد النبريصي. 

وتواجد على مقاعد البدلاء:

أحمد عادل ، على الملواني ، هشام محمد ، محمد عبد السميع ، عبد الله محمد ، محمد خطاري ، عمر القط ، محمد حسن ، حسن صابر.


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