شهداء في قصف إسرائيلي على منازل فلسطينيين في مدينة غزة

استشهد عدد من الفلسطينيين، في قصف طيران الاحتلال منازل في حي الزيتون في مدينة غزة.

وقصفت طائرات الاحتلال، شقة في عمارة أبو العوف في محيط مسجد الشمعة بحي الزيتون جنوب شرق مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد عدد من المواطنين، وإصابة آخرين.

كما قصفت طائرات الاحتلال عمارة سكنية لعائلة "طافش" بحي الزيتون، ما أدى لاستشهاد مواطن على الأقل، وإصابة 3 آخرين.

وتواصل قوات الاحتلال قصف منازل المواطنين، حيث قصفت في وقت سابق، شقة في عمارة سكنية قرب مسجد "الكنز" في حي الرمال غرب مدينة غزة، ما أدى لاستشهاد 3 مواطنين، بينهم امرأة وطفلة، وإصابة 10 آخرين، وتضرر في المنازل المجاورة.

وأسفر عدوان الاحتلال وحرب الإبادة والتهجير التي يشنها على قطاع غزة منذ أكثر من 15 شهرا، عن استشهاد أكثر من 46 ألف مواطن، غالبيتهم من الأطفال والنساء، وإصابة نحو 110 آلاف مواطن.