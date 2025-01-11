المستشار الألماني: هذا ليس وقت التحالف المسيحي

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نفى المستشار الألماني أولاف شولتس، قدرة التحالف المسيحي المحافظ على التعامل مع المشكلات الحالية التي تواجهها ألمانيا.

وقال شولتس، خلال المؤتمر العام لحزبه الاشتراكي الديمقراطي في برلين: "الآن ليس الوقت المناسب لمرددي الشعارات. الآن ليس الوقت المناسب للوصفات القديمة... الآن ليس الوقت المناسب للسياسة على حساب الناس العاديين. أو باختصار: الآن ليس الوقت المناسب للحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري في ألمانيا".

تجدر الإشارة إلى أن التحالف المسيحي يضم الحزب المسيحي الديمقراطي والحزب المسيحي الاجتماعي البافاري.

وأضاف شولتس: "إنها فترة حرجة للغاية"، مشيرا في ذلك إلى الحرب في أوكرانيا والوضع السياسي في النمسا، حيث تم تكليف حزب الحرية اليميني بتشكيل الحكومة.

وذكر شولتس أن حزب الشعب النمساوي المحافظ يعتزم اختيار سياسي "يميني متطرف" لمنصب المستشار، وقال: "هذا أمر محبط...".