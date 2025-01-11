وزير الخارجية يتوجه إلى الرياض للمشاركة في اجتماعات حول الوضع في سوريا

توجه الدكتور بدر عبد العاطي وزير الخارجية والهجرة مساء يوم السبت، إلى المملكة العربية السعودية للمشاركة في اجتماعات حول الوضع في سوريا.



وتهدف اجتماعات الرياض حول سوريا، إلى بحث تطورات الأوضاع في سوريا، وسبل دعم عملية سياسية شاملة بملكية وطنية سورية، تلبى طموحات الشعب السوري الشقيق، وتضمن الحفاظ على استقرار سوريا ووحدتها وأمنها وسيادتها على كامل أراضيها.

وتستضيف الرياض، غدا الأحد، اجتماعاً موسعاً لوزراء خارجية دول عربية وأوروبية، وممثلي منظمات أممية ودولية، وسيجتمع وزراء الخارجية العرب لبحث الوضع في سوريا، قبل محادثات موسعة تضم نظراءهم الأوربيين، وممثلي المنظمات المشاركة.