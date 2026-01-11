جمال الغندور: هدفي كوت ديفوار في مرمى مصر غير صحيحين

هنأ جمال الغندور، الخبير التحكيمي، منتخب مصر بعد الفوز على كوت ديفوار، مؤكدًا أن الفراعنة اعتادوا الظهور بمستوى تصاعدي خلال البطولات المجمعة، وهو ما ظهر بوضوح خلال المباراة.

وأوضح جمال الغندور في تصريحات تلفزيونية، أن الحكم مصطفى غربال قدم أداءً تحكيميًا جيدًا بشكل عام، رغم وجود أخطاء مؤثرة، مشيرًا إلى أن هدفي كوت ديفوار في شباك منتخب مصر غير صحيحين.

وأضاف الغندور أن لاعبي منتخب مصر استغربوا من قرار احتساب الهدف الأول، في ظل وجود مخالفة واضحة، مؤكدًا أن الهدف الثاني كان يجب إلغاؤه بسبب خطأ لمحمد الشناوي، بعد اصطدام قدم لاعب كوت ديفوار بحارس مرمى الفراعنة، وهو ما يستوجب احتساب خطأ وعدم صحة الهدف.