أطباء السودان: مقتل 4 كوادر طبية بالدلنج جراء قصف الدعم السريع

أعلنت شبكة أطباء السودان، الأحد، مقتل 4 كوادر طبية وإصابة 3 بمدينة الدلنج بولاية جنوب كردفان جنوبي البلاد، جراء قصف مدفعي لـ"قوات الدعم السريع" وحليفتها "الحركة الشعبية- شمال".

وقالت الشبكة المستقلة في بيان، إن "الأوضاع الصحية بمدينة الدلنج تشهد تدهورا حادا عقب استهداف الدعم السريع والحركة الشعبية عددا من المرافق الصحية، أدت إلى خروج مستشفيات ومراكز علاجية عن الخدمة، وتوقف أقسام حيوية".

وذكرت أن ذلك أدى إلى "تفاقم معاناة المواطنين، وقلص القدرة على تقديم الخدمات الصحية الأساسية، في وقت تعمل فيه بعض المرافق بإمكانات محدودة لتغطية الاحتياجات الطارئة، جراء استمرار القصف المدفعي الممنهج".

كما أكدت أن "ثلاثة مستشفيات رئيسية خرجت عن الخدمة جراء القصف، وهي السلاح الطبي، ومركز التأمين الصحي الرئيسي، ومستشفى الدلنج التعليمي".

ولفتت إلى أن القصف المدفعي لـ"قوات الدعم السريع" أسفر عن "مقتل 4 كوادر طبية، وإصابة 3 آخرين أثناء أداء واجبهم داخل هذه المرافق الطبية (دون تحديد تواريخ)".

"أطباء السودان" حذرت من "تُعرّض حياة المدنيين والمرضى والكوادر الطبية للخطر"، وحمّلت "قوات الدعم السريع والحركة الشعبية- شمال، المسئولية الكاملة عن هذه الانتهاكات التي تُعد خرقاً واضحاً للقانون الدولي الإنساني".

ودعت "المجتمع الدولي والمنظمات الإنسانية إلى التدخل العاجل لحماية المرافق الصحية، وتوفير الدعم الطبي واللوجستي العاجل لمدينة الدلنج".