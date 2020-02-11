تايلاند تؤكد حالة إصابة جديدة بكورونا والحصيلة ترتفع لـ 33

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أكدت السلطات التايلاندية اليوم الثلاثاء اكتشاف حالة إصابة جدية بفيروس كورونا.

ونقلت وكالة بلومبرج للأنباء عن السلطات الصحية أن الإصابة الجديدة تعود لامرأة صينية من مقاطعة ووهان.

ويرتفع بذلك إجمالي عدد المصابين بالفيروس في البلاد إلى 33 شخصا.