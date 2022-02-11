ندوة توعوية للتعريف بمنظومة التأمين الصحى الشامل بمجلس مدينة الأقصر

نظم فرع هيئة الرعاية الصحية بالأقصر ندوة توعوية للعاملين بمجلس مدينة الأقصر، وذلك للتعريف بمنظومة التأمين الصحى الشامل ومميزاته، وذلك بحضور الدكتور أحمد محمود مدير إدارة التسويق بالهيئة، والدكتور أحمد حماد مدير مركز طب الأسرة بمنشأة العمارى، والدكتور خالد عادل عضو الفريق المركزي لرضا المنتفعين بفرع الهيئة، وحسام عبود عضو بإدارة التسويق بالهيئة ومديرى الإدارات ونوابهم وعددا من الموظفين بالمدينة.

وتناولت الندوة التعريف بمنظومة التأمين الصحي الشامل الجديد، وأهميته في إحداث تغيير جذري بالمنظومة الصحية في مصر والتحول المؤسسي والتعريف بكيفية التسجيل الإلكتروني وفتح الملفات العائلية والفردية، بالإضافة إلى محاور تطبيق المنظومة من رفع كفاءة المنشآت الصحية وتجهيزها بأحدث الأجهزة والمستلزمات الطبية.

كما ناقشت الندوة بمجلس المدينة، طرق الفحص الطبي الشامل للأسرة وكيفية حجز موعد الكشف لوحدات مراكز طب الأسرة عن طريق الخط الساخن 15344، وأيضًا كيفية صرف الأدوية لأصحاب الأمراض المزمنة بالمجان بالإضافة إلى توضيح لآلية تقديم الشكاوى والمقترحات، وجاءت هذه الندوة ضمن سلسلة ندوات مستمرة تنظمها هيئة الرعاية الصحية بالأقصر لرفع الوعي عن آليات المنظومة الجديدة ومميزاتها وضمان تقديم أفضل الخدمات والرعاية الصحية للمنتفعين بالمنظومة عن أبناء المحافظة.