لبنان يدعو الأمم المتحدة للضغط على إسرائيل لوقف انتهاك سيادته

دعا وفد عسكري لبناني، الأمم المتحدة إلى ممارسة الضغط على إسرائيل من أجل وقف ما وصفه بالممارسات العدائية، وخصوصًا استخدام المجال الجوي اللبناني لقصف الأراضي السورية واستمرار الانتهاكات للسيادة اللبنانية برًا وبحرًا وجوًا، مؤكدًا التزام لبنان بالقرارات الدولية وخصوصًا القرار 1701 ومندرجاته.

جاء ذلك في بيان للجيش اللبناني، عقب اجتماع ثلاثي استثنائي في رأس الناقورة برئاسة قائد قوات الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان "اليونيفيل"، ورئيس البعثة اللواء ستيفانو ديل كول، بحضور وفد من ضباط الجيش اللبناني برئاسة منسق الحكومة اللبنانية لدى قوات الأمم المتحدة العميد الركن حسيب عبدو.

وخلال الاجتماع، أثنى الوفد اللبناني، على الجهود التي قام بها الجنرال ستيفانو ديل كول، خلال فترة توليه رئاسة البعثة، متمنيًا له التوفيق في المهمات المستقبلية، كما تمنى للقائد الجديد التوفيق في مهماته.

وأدان الجانب اللبناني، الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة، مؤكدًا أنها تحصل يوميًا، محملا إسرائيل مسئولية النتائج التي تترتب عنها.

ووفقًا للبيان، شدد الجانب اللبناني، على ضرورة انسحاب إسرائيل من الأراضي اللبنانية المحتلة كافة ومنها المنطقة المتاخمة لشمال الخط الأزرق ومزارع شبعا وتلال كفرشوبا والقسم الشمالي المحتل من بلدة الغجر وبقعة B1 المحتلة والنقاط الـ 17 المتحفظ عليها.