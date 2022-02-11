اللجنة المشرفة على انتخابات الزمالك تعلن أعداد الأعضاء الذين يحق لهم التصويت

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعلنت اللجنة المشرفة على انتخابات نادي الزمالك عن أعداد الأعضاء الذين يحق لهم التصويت في انتخابات النادي اليوم.

وأكدت اللجنة أن عدد الأصوات التي يحق لها التصويت 112877 عضوا في حين يكتمل النصاب القانوني بتصويت 7500 عضو .

ويترأس المستشار نصر محمد رئيس اللجنة العليا لإدارة الانتخابات وتضم في العضوية كلا من المستشارين مصطفى محمد و زين العابدين علي وكرم جميل وهشام أحمد وأحمد سعد.

وبدأ في التاسعة صباح اليوم الجمعة فتح باب التسجيل والتصويت في الجمعية العمومية لنادي الزمالك لانتخاب مجلس إدارة جديد، ويستمر التصويت حتى السابعة مساءً.

وقام مجلس الإدارة، بتجهيز الخيمة الانتخابية بطول ملعب استاد عبداللطيف أبورجيلة، وتم تقسيمه إلى 10 مقار رئيسية، يضم كل مقر 20 لجنة فرعية، وقرر مجلس الإدارة فتح جميع الأبواب أمام الأعضاء على أن يتم تخصيص بوابات خاصة للدخول والخروج للخيمة الانتخابية باستاد عبداللطيف أبورجيلة، بالإضافة لتوفير كراسى متحركة لكبار السن.