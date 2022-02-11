تحرير شخص عقب اختطافه وطلب فدية مالية بالبحيرة

تمكن قطاع الأمن العام بالاشتراك مع أمن البحيرة، من كشف ملابسات واقعة احتجاز شخص بالبحيرة لخلافات مالية، وضبط مرتكبي الواقعة.

تبلغ لمركز شرطة أبوحمص بمديرية أمن البحيرة بانقلاب مركبة "توك توك- بدون لوحات معدنية"بدائرة المركز، وعدم تواجد قائدها وحضور (شخص- مقيم بدائرة المركز) وقرر بأن مركبة "التوك توك" ملك شقيقه (مقيم بدائرة المركز)، واتهم (سيدة- مقيمة بدائرة قسم شرطة ثان الرمل بالإسكندرية) بخطف شقيقه بمساعدة آخرين حال سيره بمركبة "التوك توك" بمحل الواقعة.

ولفت إلى قيام المذكورة بالاتصال به من هاتف شقيقه، وطلبت منه دفع مبلغ مالي مقابل إطلاق سراحه وعلل ذلك لوجود خلافات مالية بين شقيقه والمشكو في حقها.

أسفرت جهود البحث برئاسة قطاع الأمن العام بإشراف اللواء علاء الدين سليم، بمشاركة إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن البحيرة عن تحديد مكان تواجد المجنى عليه بشقة خاصة بالمتهمة بدائرة قسم شرطة ثالث المنتزه بالإسكندرية.

بتقنين الإجراءات تم إستهداف الشقة بالتنسيق مع مديرية أمن الإسكندرية وعُثر على المجنى عليه مُقيد اليدين وأمكن ضبط (6 أشخاص "بينهم المتهمه المذكورة) وبحوزتهم (73 إيصال أمانة على بياض بتوقيع المجنى عليه - عقد بيع ابتدائي لشقة بتوقيع المجني عليه- فرد محلى وعدد من الطلقات لذات العيار- 3 أسلحة بيضاء - الهاتف المحمول الخاص بالمجني عليه - سيارة "مُرخصة بإسم شقيق أحد المتهمين").

وبمواجهتهم، اعترفوا بإرتكابهم الواقعة لذات الخلاف المشار إليه بين المجني عليه والمتهمه، حيث قامت المتهمه بالاتفاق مع باقي المتهمين على استدراج المجني عليه لمحل الواقعة واختطافه.

تم اتخاذ الإجراءات القانونية.