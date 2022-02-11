أعلن المتحدث باسم منظمة الصحة العالمية كريستيان ليندمير أن شحنة من الإمدادات الطبية هي الأولى منذ يوليو من العام الماضي 2021 ستصل، اليوم الجمعة، إلى إقليم تيجراي المضطرب في أثيوبيا، وذلك في رحلتين.

وأشار المتحدث في مؤتمر صحفي في جنيف اليوم إلى أن الشحنة تشمل المعدات الطبية الأساسية والمضادات الحيوية وأدوية الملاريا والسكري ومعدات الحماية الشخصية ومستلزمات سوء التغذية الحاد والصحة الإنجابية .

وأكد ليندمير أن الوقود لتوزيع الإمدادات لا يزال يمثل تحديا رئيسيا هناك ويمثل عنصر قلق بالنسبة للمنظمة، خاصة وأنها اضطرت لنقل الصناديق الباردة التي خزنت لقاحات الحصبة في أول فبراير الجاري باستخدام الحيوانات وهو الحل غير العملي طويل الأجل إذ لا يمكن للأدوية أن تصل إلى المجتمعات المحتاجة بدون وقود.

وأعرب المتحدث عن الأمل في أن يتم حل هذه المشكلة ليتم توزيع الإمدادات على المرافق الصحية في الإقليم بسرعة، ولفت إلى أنه كان قد تم تقليص أو تعليق العمليات الإنسانية في تيجراي إلى حد كبير بسبب نقص الوقود والنقود والإمدادات.

وفي الوقت الذي أشار المتحدث فيه إلى انتهاء المرحلة الثانية من حملة التطعيم ضد مرض الحصبة في تيجراي بالوصول إلى 595 ألف طفل في 69 موقعا، حذر المتحدث الأممي من أن معدلات سوء التغذية بين الأطفال والنساء الحوامل والمرضعات في تيجراي وأمهرة وعفار لا تزال مرتفعة بشكل ينذر بالخطر، وقال إنه يوجد حاليا 300 طن مترى من الإمدادات الطبية منها 33.5 طن مترى لمنظمة الصحة قيد الانتظار لتوجيهها إلى المناطق المحتاجة في الإقليم الأثيوبي.